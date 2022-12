O BNG de Narón denuncia a ausencia dos plegos para a licitación dos servizos da piscina municipal

O BNG de Narón a través dun comunicado expresa que «o Concello de Narón ten prometido ó cadro de persoal traballador no servizo de piscina unha nova licitación. Agora mesmo estase prorrogando con Serviplus, concesionaria actual, mes a mes e pagando partidas moito maiores do correspondente»

«Os traballadores fixeron folga polas condicións ás que os sometía Serviplus e, agora, reclaman que nos plegos se teñan en conta as subidas salariais». O BNG de Narón «apoiou e apoia ás súas reivindicacións»

O BNG de Narón «denunciou no seu momento no concello a situación na que estaba o cadro de persoal que presta un servizo público no concello a través da concesionaria SERVIPLUS»

Desde a formación nacionalista non entenden como «un concello como o de Narón non aposte por unha contratación directa nun servizo onde mellorarían as condicións laborais das persoas traballadoras e abarataría os custes a medio prazo do servizo municipal».

Ademais, «esixe que se informe en tempo e forma dos plegos que se van presentar á oposición e ó cadro de persoal interesado para que se cumpra coas subidas que dicta o convenio»; asemade esíxenlles melloras á empresa que logre esta licitación «os concellos temos que prestar servizos públicos de calidade, en Narón a alcaldesa escúsase na pandemia para non facer determinadas cousas e vender propaganda pero a realidade é que estivemos sen piscina terapéutica, agora hai un ano de espera para poder ter unha praza nela e as condicións, isto é o máis grave, das e dos profesionais que fan un servizo excelente distan moito de ser as mellores»

«Nós poñemos unha solución enriba da mesa: que se valore unha contratación directa do servizo polo concello ou que os plegos, cando menos, se axusten á legalidade e sempre mirando para traballadores porque, se eles están en boas condicións, beneficiámonos tamén dun bo servizo todos» indica Olaia Ledo, portavoz municipal do BNG de Narón.

Se adxunta o audio de Olaia Ledo