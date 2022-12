Editorial-Lo que hace el concello con los clubs deportivos es cruel

Siempre hemos oído aquello de que “las cosas de Palacio van despacio” y realmente se confirma ese dicho al comprobar lo que está ocurriendo en nuestra ciudad y la postura del gobierno municipal, totalmente negativa, en relación al abandono de las instalaciones deportivas…y más.

Para este mismo viernes, a las seis de la tarde, veinticinco clubs, ¡si 25! convocan una concentración de protesta en la Plaza de Armas tras haber mantenido reunión de una comisión de los clubs con el edil de deportes, Antonio Golpe, y el de urbanismo, Julián Reina. Pensamos que, tras conocer el resultado, negativo, de ese encuentro allí debiera estar presente el alcalde de la ciudad, no solo se vive de las grandes obras, de las peatonalizaciones … eso quizás puedan dar algún voto, pero a los ciudadanos lo que más les importa es que al salir de su casa no tropiecen con un adoquín, o que su coche meta en un bache..es decir, lo más cercano, y algo cercano es la práctica del deporte. En esa reunión debiera estar la edil de obras, que de eso sabe por su profesión.

Y aquí está lo más cercano, si es que es cierto que en programa electoral del PdsG-PSOE, y aquí diríamos lo mismo si gobernase otro partido, figuraba con mayúsculas la Cultura y el Deporte.

Por ejemplo, apoyar a nuestro primer equipo, ¡si!.. pero… ¿Y a esos 25 clubs que piden lo mínimo, contar con unas instalaciones decentes, no se les tienen en cuenta sus peticiones?.

Veamos. Problemas graves en Natación Ferrol (ERTE en sus trabajadores y usuarios de la piscina de Caranza devolviendo cuotas o dándose de baja), Sincro Ferrol (nadadoras que podrían irse al Náutico de Narón solo para poder entrenar, lo que sería el cierre del club) o el Costa Ártabra de baloncesto no pudiendo entrenar o jugar con la mayoría de sus equipos al ser Caranza su instalación principal.

Lo de FIMO es cruel, goteras, humedad e instalaciones casi sin adaptar de la época de cuando era recinto ferial. Promesa del gobierno con el proyecto de la Ciudad del Deporte, pero que a día de hoy solo es eso, un proyecto, como otros muchos.

¿Y el Pabellón A Malata? Casi sin tocar desde el Mundobasket 86. Los vestuarios están igual que en la época que jugaban Nate Davis, Ricardo Aldrey o Lavodrama. Se cambió la iluminación (tras amenaza de la LNFS de inhabilitar a O Parrulo para jugar allí) y la pista (tras la amenaza al Baxi de la Federación de Baloncesto, pero realizada en modo chapuza, con la pista Mondo de más baja calidad y por encima de la vieja que estaba deteriorada, por lo que ya está totalmente abierta y con parches de silicona.). Hace unas semanas Sanidade de la Xunta multó al Concello por no tener los medidores sanitarios de sus aguas, con apercibimiento de cierre.

Algo grave es lo relacionado con las pista de A Malata, rugby, atletismo, tenis, pádel, igual de abandonados. Un completo abandono del que son testigos los miembros del equipo visitante en un encuentro de rugby ya que a causa del estado del campo, un auténtico barrizal, tuvieron dos lesionados y es que la pista de atletismo y el campo de rugby están sin homologar por lo que no se pueden hacer competiciones de nivel. Tenis y pádel hace años que no invierten ni un céntimo, en la de tenis crece la hierba y en la de pádel entra el agua por todos lados.

Y todo esto en A Malata sin recibir luz de manera directa, con un generador externo de electricidad, debido a que en las obras de reforma de la carretera de Serantes por error la empresa concesionaria cortó el cable de alimentación eléctrica al complejo deportivo y aún no se ha podido arreglar. La gasolina al generador le está costando al Concello unos 1.000 euros diarios para así no paralizar la actividad.

¿Qué se vende que se hicieron mejoras en el pabellón de Esteiro?. Cierto, recién reformado, pero ya con problemas. El ascensor para personas de movilidad reducida lleva 5 semanas sin funcionar y en las duchas de uno de los vestuarios el agua no tiene presión.

En el pabellón del Ensanche goteras en varios lugares de la pista cada vez que llueve y un barnizado a la pista no le venía mal ya que el último fue hace 14 años y ya acusa el paso del tiempo.

¿ Campos de fútbol de Caranza?. Uno de los campos de fútbol 7 está inhabilitado desde mayo por la RFGF debido a que directamente se ve el asfalto que servía para sujetar el césped artificial. El otro campo de fútbol 7 va por el mismo camino y pronto será inhabilitado y el campo de fútbol 11 ya empieza también a estar mal.

Y seguiríamos.

Los clubs pidieron en la reunión del pasado día tres un arquitecto adscrito al área de Deportes.Una bolsa de trabajo para contratar a una plantilla de mantenimiento de las instalaciones deportivas. Una bolsa de trabajo para contratar a personal de administración en el área. Un millón de euros de presupuesto para Deportes con cargo a los nuevos orzamentos o, en su defecto, una modificación de los presupuestos actuales por ese importe. Utilizar el remanente económico que existe actualmente para actuaciones menores y urgentes y agilizar el proceso de las subvenciones.

Nos cuentan que en esa reunión no se les dio prácticamente ninguna solución y lo único que defendió el concello fue la actuación en Esteiro, como las porterías y canastas colocadas en los parques infantiles, lo que enfadó a todos los clubes.

Dicen que el PP se comprometió a apoyar la modificación de crédito de un millón de euros para mantenimiento de las instalaciones deportivas si el gobierno la llevaba a pleno. Ferrol en Común reclamó hacer un foro de debate que pudiera servir de paso intermedio a la creación de un futuro Instituto de Deportes (porque recuperar el Patronato es imposible por la actual Ley de Administraciones Públicas) y el BNG le mandaba mucho ánimo a los clubs por esta situación y solo decía que no estaba de acuerdo con que hubiera subvenciones nominativas del Concello a los clubs y que todas tenían que ser de concurrencia competitiva.

Total, que no se puede echar la culpa a los anteriores gobiernos, porque el actual tuvo más de tres años para solucionar problemas.y que, realmente, no se le puede echar la culpa al edil de deportes, porque “si otros de la xunta de goberno no apoyan o se despreocupan” no hay nada que hacer.

Así que aun quedan unos meses para las elecciones municipales, tiempo en el que muchos de los problemas podrían solucionarse. ¿Lo veremos?.

Ah y esta crítica va contra este gobierno, como si estuviera otro de «distinto color».