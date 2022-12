Festival Rock e diversas actividades en Narón se suceden polo Nadal

A Praza de Galicia acollerá a vindeira semana, o día 23, o evento Rock Narón, no que participarán as formacións Keepers, Blac Jack, Gin Toni´s, Broken Peach, Nuevo Plan e Sintron ni Son. Os concertos sucederanse baixo unha carpa dende as 20.00 horas e a entrada ós mesmos é de balde, ata completar a capacidade do recinto.

As actividades do progama de Nadal continuarán a vindeira semana co programa “Nadal na Praza da Gándara”, organizado polo Concello de Narón e a Asociación de Comerciantes de Narón e que acollerá unha gran variedade de propostas que comezan o vindeiro luns, día 19, cun obradoiro de maquillaxe infantil de 18.00 a 20.00 horas.

O día 20 actuará a Escola de Zanfona do Padroado da Cultura de Narón ás 17.30 horas e poderase ver aos personaxes de Disney Mickey e Minnie Mouse dende as 17.30 ata as 20.00. O mércores 21 será o turno da Escola de pandereta e canto do Padroado da Cultura de Naron, ás 17.30 e o xoves 22 haberá dúas novas propostas, ás 17.30 actuará a Escola de bailes tradicionais do Padroado da Cultura e ás 19.00 dará comezo o concerto de A Banda do Garaxe.

O día 23 poderase ver a actuación de Xemelgas. A programación de “Nadal na praza da Gándara” continuará a última semana do ano. O luns 26 ás 17.30 horas poderase ver o espectáculo de marionetas “O galo Quirico e os seus amigos” e tamén haberá ás 18.30 un concerto de acordeóns folk da Escola Bellón Maceiras.

O día 27 será o turno de Carlos Quintá, que dará un concerto ás 17.30 e a continuación haberá un obradoiro de marionetas de papel. Finalmente, o día 28 ás 17.30 terá lugar un obradoiro de pinturas co artista Leandro Lamas; o 29 actuará ás 18.00 o Quinteto do conservatorio de Metales e o 30 deste mes ás 17.30 horas pechará a programación unha exhibición da escola de baile Un Paso Adelante (UPA).