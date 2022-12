El Valdetires Ferrol se lleva el derbi comarcal ante A Fervenza en el primer tiempo

El 2022 se cerraba con derbi comarcal entre A Fervenza y Valdetires Ferrol y se saldaba con victoria de las jugadoras verdes por 0-3, en la 12º jornada de la Segunda División, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de A Gándara (Narón).

El Valdetires Ferrol tenía el control del juego desde el primer momento, caracterizándose por su defensa alta, ante una A Fervenza que basaba el suyo en media pista, por lo que eran las ferrolanas las que se ponían por delante a los cuatro minutos con un gol de Marta.

Las verdes buscaban ampliar las diferencias con su juego e intentar no cometer errores que las jugadoras rosas pudieran aprovechar y, gracias a esto, conseguían dos goles más antes del descanso por medio de Carol Senra y Erika.

Tras la reanudación, el Valdetires Ferrol quería controlar el partido, además de repartir minutos entre todas sus jugadoras convocadas, a pesar de que sigue sin poder contar con sus tres jugadoras sudamericanas, además de tampoco poder contar con Lucía al recibir un golpe, pero esto no impedía que tuvieran la posesión del balón, ante un A Fervenza que no lograba presionar para intentar recortar distancias, por lo que no se verían goles en este segundo tiempo y eran las ferrolanas las que se llevaban el partido por 0-3.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol tiene 22 puntos, en el 5º puesto de la tabla y A Fervenza no ha puntuado de momento, en el 14º puesto. Para la próxima jornada que se disputará el fin de semana del 7 de enero, el Valdetires Ferrol recibirá al 5 Coruña y A Fervenza visitará las Islas Canarias para visitar al Santidad Banot.

A Fervenza: Inés, Carmen, Otero, Antía, Sami – también jugaron – Ariadna, Nata y Mery.

Valdetires Ferrol: Iria, Sheila, Marta, Erika, Pipi – también jugaron – Carol Senra y Carolina García.

Árbitros: Carlos Mosquera González y Juan Ramón Juan Mora, junto con Berta García Vázquez como asistente (Comité gallego). Amonestaron a la local Nata.

Goles: 0-1 Marta min.4, 0-2 Carol Senra min.13, 0-3 Erika min.19

Pabellón: A Gándara (Narón)