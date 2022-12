As Pontes recupera suelo industrial en los polígonos de Penapurreira y Os Airíos

La semana pasada el Ayuntamiento de As Pontes ha aprobado definitivamente, en una sesión plenaria, la modificación puntual de las normas urbanísticas que permite recalificar las parcelas dispuestas, hasta el momento, como parcelas de equipamientos en los polígonos de Penapurreira y Os Airíos

Mediante esta modificación, se cambiará la calificación a suelo industrial de las parcelas de equipamiento público existentes, tanto en el parque empresarial de Penapurreira como en el parque empresarial de Airios pasando a ser suelo industrial

Esta modificación es posible tras la petición realizada por el Ayuntamiento de As Pontes a la Xunta de Galicia en la que se expuso de forma detallada, que estas dotaciones no eran necesarias ante la necesidad de suelo industrial y asi desde esta semana, un total de 40.201 metros cuadrados, divididos en ocho parcelas que cambiarán su calificación para pasar a ser industriales.

Ana Pena, concejala de Industria, señala que se decidió llevar a cabo esta modificación porque “se estaba perdiendo una oportunidad en el aprovechamiento de varias parcelas que, si bien, por exigencias legales debía ser catalogadas como equipamiento, no eran necesarias y no iban a ser utilizados nunca para tal fin, dado que, como se justificó ante la Xunta, As Pontes dispone de equipamiento más que sufiente en el núcleo urbano»

La concejala de Industria ha añadido que “en nuestro ayuntamiento hay muchos proyectos industriales que se quieren implantar en estos polígonos y exiten parcelas de equipamientos desocupar. Entendemos que es de interés general transformar la calificación de dichos solares para que puedan ser ocupados por dichos proyectos industriales”

“La intención es, sin duda, poder dar un uso productivo a esas parcelas hasta ahora sin utilizar. A partir de ahora podrán dar cabida a la actividad y cubrir, aunque sea en un espacio reducido, la necesidad de suelo industrial gratuito que venimos reclamando desde hace varios años desde el Ayuntamiento de As Pontes” ha subrayado Ana Pena