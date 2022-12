Gestores de Galicia reclaman mejoras en las plataformas telemáticas de la administración

Los gestores administrativos de Galicia reclaman mejoras en las plataformas telemáticas de la administración y mayor atención presencial para los que no manejan Internet

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia ha escogido este martes día 20 de diciembre a las 13.00 horas en su sede central en A Coruña la toma de posesión de sus nuevos colegiados, 36 profesionales procedentes de toda Galicia que juraron su cargo en un acto solemne presidido por la junta de gobierno de la corporación, que celebró durante esta jornada el último pleno del año

Durante la ceremonia, los nuevos gestores administrativos recibieron un diploma que acredita su ingreso en el colegio y un obsequio de manos de la presidenta, Pilar Otero Moar, quien ofreció un emotivo discurso en el que puso de manifiesto “el compromisoque los nuevos profesionales adquieren con el colegio y con los ciudadanos”.

Incidencias constantes

La máxima responsable del Colegio también recordó que el canal digital de la administración, de uso obligatorio para realizar determinados trámites como la declaración de la Renta la presentación de documentación ante la Seguridad Social, en el caso de los gestores administrativos, no puede sufrir incidencias constantemente, pues ello paraliza y perjudica su trabajo.

Pilar Otero también pidió que los plazos para presentar documentación en el caso de concursos, ayudas, etc. no comiencen a las 00.00 horas como viene ocurriendo desde hace tiempo, pues ello obliga a los profesionales a trabajar por la noche y hasta de madrugada, lo que considera muy injusto.

La presidenta de los gestores administrativos gallegos también apeló a la administración para que tenga en cuenta a las personas que no usan medios digitales, entre las que se encuentra un elevado porcentaje de autónomos, pequeños empresarios y un gran número de pensionistas, que no han podido familiarizarse con Internet o simplemente no han querido hacerlo.

La administración al servicio del ciudadano

En este sentido, recordó que “la administración está al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio de la administración, como parece que ocurre en algunos casos”. Durante su comparecencia también hizo hincapié en que, si bien los Gestores Administrativos están a la vanguardia de la tecnología y en el uso de Internet, también ofrecen atención presencial a las personas que lo necesitan, bien porque desconocen el canal digital o porque no se sienten cómodos utilizándolo.

Pilar Otero Moar también subrayó que, “el prestigio del que goza la profesión es fruto del trabajo diario de los colegiados, dando soluciones eficaces y solventes a los clientes, sean ciudadanos o empresas” y señaló que, “ante todo, somos profesionales que trabajamos para ayudar a las personas y que en nuestras actuaciones siempre perseguimos el bien común”

Gestores Administrativos que tomaron posesión hoy, por provincias:

A Coruña

Natividad Vidal García

Jessica Lavandeira Rodríguez

Manuel Ramón García Barreiro

Francisco Javier Murcia Merino

Lucía Romero Cardoso

Yolanda Sánchez Almaden Prieto

Pedro Alberto Álvarez López

Javier Negreira Espasandín

Laura García Marrozos

Cristina Pérez Martínez

Ana Sánchez Pintos

Susana Meijome Pajaro

José Manuel Ramas Lamas

Juan José Lema Romero

Julio Espasandín Fernández

Lugo

Javier Fernández Freijo

Cristina Arza Río

Pablo López Rubinos

Cristina Maseda Docampo

Andrea Paz Jaime

Brais Uxío Vázquez Jaime

David Gómez Rosa

Orense

Beatriz Bello González

Manuel Cerdeira Lorenzo

Óscar Taboada Conde

José Benito Álvarez Martínez

María Elisa Otero López

Pontevedra

Jennifer González Vázquez

Manuel Salgueiro González

Beatriz Amoedo Lorenzo

Félix González Fernández

Óscar Vázquez Bugarín

Tomás Bermúdez Portas.

Manuel Ricardo Caldas Iglesias

José López Santana

Ana María Bóveda Río