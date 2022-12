Impresións do BNG de Narón con motivo da finalización das obras do muíño de Xuvia

O BNG de Narón a través dun comunicado expresa as súas impresións «dun día importante para esta comarca con fin (nunha primeira fase) das obras do muíño de Xuvia»

O BNG de Narón manifesta que este xoves 21 de decembro «foi un día importante porque se dan por finalizadas as obras de rehabilitación do edificio do muíño no que o BNG, a través da área de Cultura da Deputación da Coruña ten participado investindo máis de 400.000 euros».

«Agora esperamos con ganas a musealización e unha nova licitación para que se poida ver funcionar o muíño nas moendas para tal fin. Concluíuse un traballo de moitos anos e no que non só gaña Narón se non toda unha comarca e Galicia que recuperan o que foi o muíño meirande do país e que forneceu de fariña o gran Ferrol da ilustración»

Se incluen as declaración de Olaia Ledo, portavoz do BNG de Narón