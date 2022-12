Entrega en Narón do libro «Os Bolechas. Mar Azul» ás escolas infantís e ó CRA

O concelleiro de Promoción Económica, David Pita, entregou este xoves, día 22 de decembre, a Paula Pato, coordinadora das Escolas Infantís Municipais de Narón; Dolores Prieto, da Escola Galiña Azul de Xuvia e Susana García, directora do CRA de Narón, exemplares do libro “Os bolechas. Mar azul”.

O edil naronés explicou que se realizaron un total de 1.000 exemplares, que se distribuirán nas vindeiras semanas tamén por outros centros e espazos municipais, no marco do proxecto Narón emprende en Azul, impulsado polo Concello de Narón, respaldado pola Consellería do Mar da Xunta de Galicia e con financiación do GALP Golfo Ártabro Norte. As representantes dos diferentes centros repartirán os libros entre o alumnado.

A publicación conta a historia dunhas vacacións dos Bolechas en Narón, nunha historia moi vencellada ao mar e á contorna da cidade, a alimentación, os aparellos de pesca, o coidado do medio ambiente… Foron precisamente eses elementos os que valoraron desde os centros, subliñando que son “moi acordes aos nosos proxectos”.

O edil naronés destacou este novo traballo realizado con cargo a un programa subvencionado por outras administracións e que permitiu desenvolver esta e outras accións na cidade. Ademais, apuntou que esta publicación está pensada tamén para abordar as posibilidades de emprendemento que ofrece o sector e poñer en valor a sustentabilidade das artes de pesca que se empregan