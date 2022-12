La Xunta supervisa el resultado de las obras de acondicionamiento del centro de salud de Monfero

La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, acompañada del gerente del área Sanitaria de Ferrol, Ángel Facio, visitó en la mañana de este jueves el centro de salud de Monfero, donde pudo comprobar el resultado de las obras de acondicionamiento ejecutadas en las instalaciones sanitarias en base a un convenio entre el Servicio Gallego de Salud y el Ayuntamiento.

Los trabajos, cuyo coste ascendió la cerca de 33.000 euros y que fueron asumidos al 50% entre ambas administraciones, comprendieron el pintado exterior e interior y la limpieza de las fachadas de piedra del edificio. Además se procedió al relevo de la instalación de fontanería y la reparación de los falsos techos deteriorados.

En la visita, Martina Aneiros puso en valor estas actuaciones que que no solo redundan en la mejora de la atención a los vecinos, sino en las condiciones en las que el personal del centro desarrolla su trabajo. Aneiros y Facio destacaron también la incorporación el pasado mes de noviembre de una nueva facultativa al centro de salud. Esta profesional obtuvo su plaza en propiedad en el centro de salud de Monfero a través de un concurso de méritos extraordinario que la Xunta de Galicia puso en marcha este año para dotar de profesionales estables a 106 plazas de difícil cobertura en la atención primaria gallega. El éxito de esta experiencia este año, que permitió cubrir plazas como la de Monfero que quedaban vacantes en las ofertas públicas de empleo o concursos de traslados, llevó al gobierno gallego a impulsar una nueva Ley que permitirá seguir extendiendo este sistema de cobertura sin oposición a más plazas de difícil cobertura en la medicina de familia, en la pediatría de atención primaria o en los servicios de salud mental. Infraestructuras de atención primaria en el Área Sanitario de Ferrol.

Mejoras en centros sanitarios

Desde el año 2009, la Xunta de Galicia construyó o reformó un total de 100 centros de salud, lo que supuso actuar sobre más de 75.000 m2. A ellos hay que añadir las dos obras que están en marcha. En total, la Administración autonómica invirtió, en estos 12 años, más de 120 millones de euros en infraestructuras sanitarias de atención primaria. En particular, en el Área Sanitaria de Ferrol, en los últimos años se pusieron en marcha nuevos centros de salud como los de Espasante-Ortigueira, As Somozas, A Capela, Ares y Narón. También se llevaron a cabo obras de ampliación en el centro de salud de Serantes y las reformas de los centros de salud de Mugardos, As Pontes y Ortigueira.

En lo que respeta a los centros de titularidad municipal, fueron ya reformados en estos últimos años, a través de cofinanciación con los ayuntamientos, los centros de salud Cabanas y Valdoviño. Para continuar con este esfuerzo, el años pasado el Gobierno gallego aprobó el Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria que, en el caso del área sanitaria de Ferrol, contempla actuaciones de mejora de las infraestructuras en Cedeira, Fene y Ferrol (con la construcción de un nuevo centro de salud en el barrio de San Xoán). Colaboración entre administraciones La Xunta continúa así a colaborar con los ayuntamientos que mantienen centros de salud de titularidad municipal. Desde lo 2017, la distribución que la Xunta hace del Fondo Adicional del Fondo de Cooperación Local incluye la previsión de compensar los costes de mantenimiento de los centros de salud de titularidad municipal. En el presupuesto para lo próximo año 2023 la Xunta refuerza una vez más su apoyo la estas entidades locales incrementando hasta los 2,6 millones de euros a partida –un 8%-. Con esto, la Xunta de Galicia ha destinado desde 2017 más de 15 millones de euros a financiar los gastos de funcionamiento de 156 centros de salud de titularidad municipal. Concretamente, el Ayuntamiento de Monfero recibe de la Xunta más de 9.000 euros anuales para financiar el mantenimiento de su centro de salud, además de la colaboración financiando las actuaciones cuando, como en este caso, hay que hacer reformas importantes. La representante del Gobierno gallego puso esta intervención como ejemplo de la colaboración entre administraciones y aprovechó la visita para felicitarle las próximas fiestas a los profesionales que trabajan en el centro de salud.