Este sábado As Somozas acoge la I Andaina Santiaguiña Solidaria

As Somozas acogerá este sábado 31 de diciembre, la I Andaina Santiaguiña Solidaria, que coorganizan el Ayuntamiento de As Somozas, la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación Deportiva Cultural El Santiaguiño, de As Somozas

El recorrido, saldrá de la plaza del Ayuntamiento, tiene una longitud de 10 km y dificultad baja. Los precios de la inscripción son de 10 euros para adultos y 5 euros para menores de 16 años. Dará comienzo a las 16:00 horas

La recaudación será donada a la AECC y toda persona que desee colaborar, podrá hacerlo el mismo día de la prueba en un carpa habilitada en la plaza del Ayuntamiento.

El alcalde, Juan Alonso Tembrás, invita a los vecinos a participar “en una actividad con fines solidarios, que combina precisamente esta parte altruista con la promoción de la práctica deportiva”, y asegura que “As Somozas mostrará nuevamente su lado más solidario”