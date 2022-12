Entrega dos diplomas da segunda edición do programa “Adiante Narón II”

O concelleiro de Promoción Económica do Concello de Narón, David Pita, entregou a pasada semana os diplomas da segunda edición do programa “Adiante Narón II”, no que participaron un total de quince persoas.

O acto tivo lugar ás 9.30 horas no Café Teatro do Pazo da Cultura, ata onde se desprazaron algúns dos alumnos do curso. A través deste programa apóstase por potenciar iniciativas emprendedoras e de autoemprego como alternativa ás opcións do actual mercado laboral.

O programa dividiuse en catro bloques: Detección de oportunidades e piares do proxecto; Estratexia e dirección comercial; Análise de viabilidade e proxeccións económico financieiras e aspectos legais.

As sesións, impartidas por profesionais nestas áreas, comezaron o pasado mes de novembro no Centro de Formación Irmás Froilaz, na Gándara, e remataron este mes de decembro.

Rematada a primeira edición do programa formativo realizouse un seguemento para acadar os obxectivos marcados e desenvolvéronse unha serie de actividades para dar apoio ós emprendedores, que elixiron en cada caso a materia ou área de negocio a tratar en cada sesión.

Pita felicitou ós participantes neste programa municipal e desexoulles sorte no futuro dos seus proxectos, destacando a importancia “de que xente como vós aposte polo emprendemento e por levar a cabo un proxecto propio”