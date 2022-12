Ábrese o prazo de inscrición en Narón para participar na cabalgata de Reis

O Concello de Narón abrirá este venres día 30 de decembro ás 8.00 horas o prazo para participar na cabalgata de Reis, que se celebrará o vindeiro xoves, día 5, na cidade.

Establecéronse dúas opcións: participar como paxes, para o que os nenos deberán ter entre 12 e 16 anos e cubrir por parte do seu pai, nai ou titor. Para esta opción, haberá un total de nove prazas, tres para cada unha das carrozas nas que irán os Reis Magos.

A Cabalgata de Reis sairá de Xuvia ás 17.30 horas en dirección á praza de Galicia, onde será a recepción oficial a Melchor, Gaspar e Baltasar. Así mesmo, haberá opción para que poidan inscribirse como grupos noutras carrozas os menores de 3 a 12 anos, que deberán ir sempre acompañados dunha persoa adulta.

Neste caso, hai 30 prazas e deberán anotarse sempre unha persoa adulta cun máximo de tres menores. Ademais do modelo de solicitude tamén se deberá cubrir neste caso o Anexo I dispoñible na Sede Electrónica (será preciso cumplimentar tantos anexos como menores vaian en cada grupo).

As inscricións para os paxes poden tramitarse a través do enlace: https://goo.su/iREqc e as dos grupos no enlace: https://goo.su/bEjeqMzç

O sorteo das prazas realizarase o vindeiro 2 de xaneiro ás 13.00 horas no Concello. As solicitudes para ambos casos están dispoñibles na Sede Electrónica, podendo descargarse para entregar no Rexistro Municipal ou ben tramitalas electronicamente na propia Sede.