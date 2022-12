Un pleno muy movido por los trabajadores de Urbaser, jardines y bibliotecas

Una mala despedida de año para el grupo de gobierno del concello de Ferrol ante lo sucedido en el pleno ordinario de la corporación municipal, con un salón «ocupado» por los trabajadores de Urbaser, los de jardines y los de la biblioteca municipal. Un pleno precedido por una concentración de los trabajadores de Urbaser ante el Palacio Municipal, y que recogió el malestar de los trabajadores de los tres sectores que se mostró con frases en contra del alcalde, Ángel Mato, y de la edil de Servicios, Obras, Zona Rural Participación y Medio Ambiente, Ana Lamas, a la que los trabajadores de jardines con gritos y fraes en contra no la dejaron tomar la palabra. Un pleno en el que se pudo observar como los que auparon a la alcaldía a Ángel Mato, mostraban su rechazo al trato que se les daba a los trabajadores, al igual que lo hicieron los miembros del grupo mayoritario, los del partido popular.

LOS TRABAJADORES DE URBASER PIDEN REGULARIZAR EL CONVENIO

Los trabajadores de la empresa Urbaser encargados del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, se han concentrado desde las 18,00 horas de este jueves en la plaza de Armas, para reclamar que se regularice el contrato, que lleva ocho años caducado, y con ello se logre regularizar su sueldo, ya que están a punto de cumplir cuatro años con él congelado.

El presidente del comité de empresa, Jesús Vázquez (UGT), ha detallado que llevan arrastrando «una parálisis municipal durante los últimos ocho años, tiempo durante el cual no se ha hecho nada para mejorar y regularizar este servicio» y que motiva que «tampoco haya podido entrar en vigor el convenio, a cuatro años, que firmamos el 1 de enero de 2019, y cuya parte económico estaba supeditada a la entrada de una nueva concesión, que no ha ocurrido y que supone que llevamos con el sueldo congelado los últimos cuatro años».

Vázquez ha detallado que no han tenido «ninguna subida en todo este tiempo, ni un céntimo de euro, y no nos están dejando otra escapatoria que movilizarnos para defender nuestros derechos, y no nos dan otro tipo de salida», manifestando que «la maquinaría es obsoleta, está muy deteriorada y el servicio tal vez no se puede prestar de la misma forma que si tuviéramos maquinaria nueva». A día de hoy en Urbaser en Ferrol trabajan unas 130 personas.

Tras permanecer concentrados a las puertas del Ayuntamiento, han accedido al salón de plenos, coincidiendo con la sesión plenaria de fin de mes, en donde el presidente del comité de empresa, Jesús Vázquez tomó la palabra.

JARDINES Y BIBLIOTECAS

Los trabajadores de la empresa encargada del cuidado de parques y jardines, fueron «los más activos» en la sesión plenaria. Continúan reclamando la elaboración de un pliego de condiciones para poder sacar el contrato a concurso, ya que lleva más de una década caducado. Ya no saben que hacer, manifestaciones, huelga, protestas pero insisten en que es el gobierno local el que debe buscar una solución.

Por su parte los miembros de la biblioteca municipal continúan también con sus protestas. cada vez hay menos trabajadores y según indicó el portavoz del PP, Rey Varela ya se han cerrado dos bibliotecas municipales durante el mandato del actual gobierno » y la biblioteca central de la plaza de España central entra en riesgo de cierre ya que el próximo día dos de enero se extingue el contrato de dos trabajadores». Tanto el portavoz del BNG, Iván Rivas, que llegó a acusar a Urbaser de presentar «cuentas falsas» como el de Ferrol en Común, Jorge Suárez, que señaló que «los trabajadores necesitaban respuestas«, insistieron en la necesidad de diálogo. Fue muy didáctico el video proyectado durante la sesión plenaria en la que ya se habla de un cataclismo en los primeros días de enero.