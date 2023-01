Mouriz afirma en rueda de prensa que todas las licencias están ocupadas. Apuesta por la plantilla actual

“Somos el Racing de Ferrol, tampoco podemos perder el norte”

“Estamos encantados con los sub23 que nos están dando rendimiento”

La comparecencia de Carlos Mouriz Castro, Director Deportivo del club departamental ante los medios de comunicación comenzó tratando la posibilidad de fortalecer el equipo con nuevos fichajes en el mercado invernal. Sin embargo, Mouriz afirmó que “El Racing tiene todas las fichas ocupadas en este momento.” A lo que añadió que ningún jugador de la plantilla ha manifestado interés alguno por poder abandonar el club.

“Claro que vemos jugadores, claro que pensamos en los movimientos del mercado y los valoramos, pero el mercado empezó hace dos días y estamos a la espera de lo que pueda pasar. La única realidad que hay es que las licencias están ocupadas a día de hoy, con lo que eso conlleva” aclaró Mouriz a los periodistas asistentes.

Además el Director Deportivo racinguista expuso que en caso de prescindir de algún futbolista, el equipo se vería obligado a pagar lo restante de su sueldo, en muchos casos hasta el 30 de junio, por lo que se encarecerían mucho las posibles operaciones del mercado de enero. También aclaró que “Los jugadores disponibles en el mercado o bien provienen de una liga extranjera menos competitiva o desean un cambio debido a la falta de minutos sobre el terreno de juego, o están saliendo de una lesión.”

Apuesta por la plantilla actual

El Director Deportivo del Racing sacó pecho afirmando “Nosotros estamos muy contentos con la plantilla que tenemos, independientemente de las desgracias y situaciones que se han dado. No debemos olvidar que estamos en la jornada 20 y llevamos toda la temporada entre los 5 primeros.” También señaló que el equipo departamental ha sufrido la baja de cuatro jugadores por lesiones importantes que han requerido su paso por quirófano: Diego Rivas, Fernando Pumar, Luca Ferrone y Jon García, para explicar las consecuencias que sus bajas han tenido para el juego del equipo ferrolano.

“Estamos encantados con los sub23 que nos están dando rendimiento; creo que los 25 jugadores que conforman esta plantilla están realmente unidos y comprometidos al cien por cien” afirmó esperanzado Mouriz.

Balance de lo que va de temporada

En esta línea, recordó a los asistentes su leitmotiv: “ni salto cuando gano ni lloro cuando pierdo. Yo pienso que las valoraciones deben ser hacia final de temporada con lo que se ha hecho. El año pasado estuvimos encantados porque conseguimos meternos en la fase de ascenso, aunque después no conseguimos ascender y quedamos decepcionados. Pero realmente la que fue muy buena fue la segunda vuelta, porque a nivel de resultados en la primera vuelta no tuvimos los deseados. Este año empezamos con una continuidad en cuanto a resultados” afirmó Mouriz defendiendo el trabajo de la plantilla en la primera vuelta de la teporada.

“Si al Real Madrid le sacan los dos centrales que tienen y un lateral, me imagino cómo serían los titulares del Marca al día siguiente. Nosotros somos el Racing de Ferrol, tampoco podemos perder el norte” aclaró el Director Deportivo respecto a las bajas del equipo departamental.

Análisis de las últimas jornadas

“¿Cómo hemos competido con el Córdoba? Pues yo creo que hemos competido muy dignamente, y el Córdoba es un equipo importante.” Explicó Mouriz.

Respecto al partido contra el Madrid Castilla, Mouriz sacó pecho, “el Madrid tuvo sus ocasiones, algunas dudosas, pero les hemos ganado y bien.” Así mismo, afirmó “El día del Alcorcón la liamos parda, lo asumimos, competimos muy bien durante muchos minutos, pero cometimos dos errores que nos han costado el partido. Aún así hemos competido dignamente con el equipo madrileño. El peor partido que hemos hecho esta temporada ha sido el del Deportivo de la Coruña. Yo realmente creo que el resto de los partidos hemos competido de igual a igual en los ganados y en los perdidos.”

Fichajes de rivales

Respecto a los fichajes de equipos rivales que ya han sido anunciados, Mouriz respondió “Competimos en la misma categoría, pero sinceramente a mi me gustaría ser uno de los equipos que está en estos momentos en descenso de 2a división. Me cambiaría por ellos, ya buscaría alguna solución para salir de descenso, pero estaría en segunda A. El Deportivo con todos los respetos está en la misma categoría que nosotros. Llevamos dos temporadas compitiendo con ellos, y hace dos años si no recuerdo mal acabamos por delante de ellos en liga. Y el año pasado quedaron delante nuestra, por un punto, pero a ellos les regalaron seis puntos por el Extremadura y a nosotros tres. No les tenemos ninguna envidia, nosotros estamos muy contentos con nuestro equipo y de las veinte jornadas, solo en cuatro estuvieron delante nuestra” resaltó el técnico lucense al referirse a la rivalidad frente al conjunto coruñés.

Agradecimientos a la afición

“Nos hemos sentido tremendamente arropados en la fase de ascenso por la gente de Ferrol. Y a partir de ahí, la realidad es que hemos crecido, tenemos 3.500 socios aunque nuestro objetivo son los cuatro mil. Estamos ahí, la vida está complicada para todo el mundo y el club tiene que pagar, entonces no puedes pretender hacer fichajes a precio de mercado de lo que se está moviendo sin haber fuentes de ingresos. Se está haciendo un esfuerzo por parte de todos y de la afición también” por lo que destacó “no solo somos tres mil quinientos, sino que cada vez viene más gente de pago a los partidos, y eso es una gran ayuda para poder tirar para adelante. Esperamos poder tener esa fortuna de continuar en los puestos altos para que la gente siga enganchada y contenta”

Ciudad deportiva

Al ser preguntado por los avances respecto a la ciudad deportiva, Mouriz explicó “Hay parcelas sobre las que se han hecho estudios” pero como aclaró el Director Deportivo racinguista, Ferrol es una zona donde muchos terrenos están afectados por la ley de costas o protegidos como área natural, o pertenecen a estamentos militares, lo que dificulta la búsqueda. Sin embargo, Mouriz afirmó “el tema no está parado y a lo largo de este año podremos avanzar considerablemente en estos temas, la idea es una vez que esté la decisión tomada, resolver y echarte para delante y tener una parcela donde tu puedas construir yo creo que con cinco campos y un edificio sería más que suficiente para lo que es el Racing de Ferrol y poder centralizar todos los temas de gimnasios y toda la operativa conlleva para dar servicio y que tus equipo puedan jugar ahí los partidos. Se podría acometer por fases gracias a Dios terrenos hay en todos los sitios, pero básicamente depende de dos cosas: la voluntad de las instituciones a la hora de poder facilitar la operativa para llevar esto a cabo y del precio que puedan tener. No estamos cerrados a nada, ni tenemos ningún compromiso absolutamente con nadie. El Racing es el principal equipo de Ferrolterra y son muchos sitios, no solamente es aquí la Malata, hay más.” Aclaró el de Lugo para finalizar la rueda de prensa.