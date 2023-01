Cristóbal Parralo: «Tenemos que mejorar todo»

Mateo Pintado

El entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, compareció este jueves en la habitual rueda de prensa previa antes de jugar este sábado ante el Celta «B». Comenzó explicando que agradecía el parón navideño, ya que la temporada es muy larga: “Estamos intentando hacer las cosas bien y a ver si le damos continuidad el sábado con un buen partido.”

Análisis de lo que va de campeonato

El entrenador racinguista destacó el buen comienzo de la temporada que hizo el equipo departamental: “Ha habido distintas fases, arrancamos muy bien y conseguimos muchos puntos. Después, el equipo, sin llegar a jugar tan bien, ha perdido partidos sin merecer haber perdido. Nos hemos intentado reponer y sí que es verdad que ahora llevamos dos derrotas ante dos buenos rivales. Todos somos conscientes de que si queremos estar arriba, hay que cuidar esos detalles que al final te condenan a perder partidos tan igualados,” explicó Parralo.

Próximo encuentro

Respecto al próximo partido frente al Celta B, el técnico racinguista expuso que es un partido «para competir, sabiendo que hay unas connotaciones diferentes, como cada rival«. El filial celeste se caracteriza por ser un conjunto «joven, con una calidad y un atrevimiento muy importante. Nos exigirá mucho así que hay que estar muy concentrados, porque además son un equipo muy dinámico.”

En su análisis sobre el equipo vigués, Parralo destacó la calidad «estaba ahí, lógicamente, hay jugadores que debutan en la categoría y que necesitan un periodo de adaptación. Son un equipo que está haciendo las cosas muy bien, practicando un buen fútbol con jugadores muy determinantes.”

Sobre la plantilla departamental, el técnico afirmó que tienen que «mejorarlo todo, debemos seguir creciendo, trabajar todos los aspectos del juego y tratar de incidir en las cosas que no salen tan bien y propulsar las que nos están saliendo bien.”

Fichaje de Lucas Pérez

El entrenador racinguista no quiso comentar, el que hasta el momento ha sido el fichaje más sonado del mercado invernal, el de Lucas Pérez por el Deportivo de La Coruña. “Ningún comentario sobre este tema, me imagino que todos los equipos intentan reforzarse, apuntalar las cosas que piensan que ven mejorables. Hay equipos que tienen esa capacidad de poder hacerlo y es normal. Son equipos que luchan claramente por ser campeones, intentan ser lo más fuertes posible y se pueden permitir el sacar a jugadores de sus plantillas y meter a otros.”

Expectativas para la segunda vuelta

Parralo volvió a destacar la dificultad de la competición en esta categoría, llegando a afirmar que para “llegar para el ascenso nunca se sabe, ni teniendo a Messi o a Cristiano. No se sabe lo que puede llegar para el ascenso. Nosotros estamos contentos con la forma en la que están trabajando los jugadores y nada más. Nada te asegura que vayas a ascender. Antes se hablaba del Deportivo por el fichaje de Lucas Pérez. Han firmado a un gran jugador, pero eso no les asegura que vayan a ascender. Que van a tener más posibilidades, pues es probable, pero que te asegura ascender, no te lo asegura nada”, explicó cauto el técnico racinguista.

Con los pies en el suelo

El técnico cordobés apuesta por continuar trabajando, pero con los pies en el suelo. “Yo lo he tenido muy claro siempre y sé contra qué equipos peleamos y estamos ahí. Sé que la gente quiere ver a su equipo lo más arriba posible, pero nosotros somos conscientes de que esta categoría es dura, complicada y que nadie nos va a regalar nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar duro, confiar en el trabajo y competir lo mejor posible. Debemos tratar de ir partido a partido, sin mirar atrás ni hacia delante”, afirmó Parralo.

Plantilla sin movimientos

Al ser preguntado por la falta de fichajes del Racing en el mercado de invierno, Parralo se remitió a las declaraciones del director técnico, Carlos Mouriz, que ofreció a su vez otra rueda de prensa este miércoles. “Creo que ayer Carlos Mouriz ya explicó la situación, es la persona indicada para decirlo. Yo quiero centrarme exclusivamente en el equipo, en los jugadores que están… Yo sé que el club está pendiente, atento a cualquier posibilidad o movimiento. Y a partir de ahí, yo en lo que tengo que centrarme es en sacar el máximo rendimiento al equipo”, afirmó el entrenador.