Un total de 260 personas participarán este domingo en la II BTT Resistencia Cidade de Narón, organizada por el Concello y el Club Ciclista Narón en colaboración con la Federación Gallega de Ciclismo. El pasado miércoles se cerraron las inscripciones en este evento deportivo, puntuable para la Copa de Galicia de Resistencia, siendo una de las cinco puntuables que se sucederán este año en la comunidad autónoma, y que dará comienzo a las 10.00 horas en el circuito de A Pombiña, en Pedroso.

Los asistentes recorrerán un tramo de 7,2 kilómetros, al que tendrán que dar el máximo número de vueltas en las tres horas de duración de la prueba. Desde la organización aseguran que no se trata de una prueba sencilla debido a las condiciones del terreno y a las lluvias de los últimos días. Las categorías establecidas son las de élite, élite femenino, junior, junior femenino, master 30, 40, 50 y 60, también masculino y femenino, parejas masculino y femenino, parejas mix, sub 23 y sub 23 femenino.

Desde el Club Ciclista Narón destacaron la participación en el evento de Manuel Parada, del CDM Xesteiras y de los locales del Club Ciclista Narón, Fernando Díaz y David Fernández, que defenderán sus respectivos títulos en sus categorías. Asimismo, avanzaron la participación en la categoría femenina de Rebeca Nieto, del club Vara e Pedal, de los ciclistas del CDM Xesteiras Iván Pereira y Daniel García y del ganador de la primera edición de esta convocatoria, Xavier Meizoso, del Club Ciclista Narón.

Al final de la prueba los deportistas ganadores subirán al pódium para recoger los trofeos y los maillots que los acreditan como líderes de la Copa de Resistencia de la Federación Gallega de Ciclismo.

Desde el Concello se recordó que se habilitará un Plan Especial de Tráfico durante el desarrollo de la prueba, de 10.00 a 13.00 horas, que implicará restricciones hacia la Capilla de la O, el Castro da Hermida y el acceso al área recreativo de Bazón y Doso, que permanecerán cortados. Los residentes podrán acceder a sus propiedades, tal y como se avanzó desde el Concello.