Héber Pena: «Toca preparar bien el partido de este domingo ante el Sanse en casa»

Mateo Pintado

Héber Pena, jugador del Racing de Ferrol, compareció ante los medios para analizar el próximo encuentro ante el Sanse que tendrá lugar este domingo en A Malata. El extremo del equipo departamental ha aprovechado para demostrar sus ganas de seguir trabajando para mantenerse en puestos de playoffs.

El naronés comentó el estado de la plantilla tras esta racha tan negativa en la que se encuentran inmersos: “El vestuario está bien, como cualquier otra semana, es cierto que cuando se pierde pues no se lleva de la misma manera, pero al final nos tomamos las derrotas con total naturalidad al igual que nos tomábamos las victorias al principio de liga. Toca preparar bien el partido de este domingo ante el Sanse en casa y ver si somos capaces de cortar esta mala racha.”

Sobre la preocupación entre los aficionados tras los últimos resultados también comentó su opinión: “Al final aquí se magnifica todo cuando estás fuera del vestuario, pedirán que echen al míster, que jueguen 5 nuevos, etc. -comentó entre risas- es fútbol, son cosas que ocurren en todos lados; si valorásemos lo que estamos haciendo, todos estaríamos contentos.”

Cuando le preguntaron sobre el estado de ánimo de la plantilla ante los malos resultados de los últimos partidos, Pena afirmó que continúan confiando en lograr el objetivo que les marcó el club: “Siempre que perdemos estamos preocupados, pero sí es cierto que el equipo está donde tiene que estar, cumpliendo el objetivo que marcó el club a principio de la temporada; si alguien se creía que íbamos a quedar primeros estaba muy equivocado, que puede pasar pero sabemos de la dificultad que eso tiene. Somos realistas y sabemos que estamos en la posición en la que debíamos y merecemos estar. Vamos a estar lo más alto posible, pero el club desde el primer minuto el objetivo era estar en playoff y no lo hemos incumplido en ningún momento. Estas semanas nos ha costado un poco sumar puntos porque los rivales que vienen por atrás se han acercado, pero el equipo está donde tiene que estar y está bien.”

El naronés volvió a ser preguntado sobre cuáles son los motivos del empeoramiento del juego del equipo departamental: “Creo que los pequeños detalles que antes nos salían para bien ahora nos salen en nuestra contra; son dinámicas, ahora estamos pasando por un momento no tan bueno como al principio pero esperamos cambiarla lo antes posible.”

En vista al próximo encuentro el jugador del equipo ferrolano afirmaba que el Sanse «es otro rival como el Celta «B» que viene detrás, debemos hacer un buen partido y llevarnos los tres puntos, al final en esta categoría todos te ponen en apuros y esperemos que con nuestra gente este fin de semana logremos sacar esos tres puntos que tanta falta nos hacen” afirmó, haciendo un llamamiento a la afición.

Además, una de las grandes preocupaciones de la afición es que el jugador ha dado un bajón importante en cuanto a presencia en el terreno de juego, pero él afirma que está «como siempre, tranquilo, contento con mi trabajo. Cuando no soy tan determinante parece que juego mal y no creo que sea así, pero al final hay que trabajar para el equipo y aportar todo lo que pueda y ya que Cristóbal decida quién le viene bien al equipo en cada momento, yo lo voy a respetar y trabajaré para ser uno de los once elegidos.”

Una de las cosas que pueden haber dado esta situación es el número de jugadores rivales que se dedican a cubrir a Héber para retenerlo, aunque él, le resta importancia: «Ya lo dije en otras ocasiones, si a mi me cubren dos alguien estará libre y tendremos que ser nosotros capaces detectarlo y aprovecharlo.«

Sobre la opción de cambiar el estilo de juego que tanto se repite, Pena trasladó la pregunta a la directiva del club: “Para eso están los que mandan, venimos haciendo unos automatismos desde el inicio de campaña y creo que no hay que variarlos ni volverse locos por perder tres partidos”, finalizó el jugador racinguista.