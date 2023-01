El PP protesta y critica el cierre de la biblioteca municipal, por las tardes, y muestra su apoyo a los trabajadores

La concejala del Grupo Popular, Maica García, lamentó que la falta de gestión del gobierno de Mato siga mermando la calidad de los servicios que el Concello de Ferrol- como administración más cercana- debe prestar al ciudadano. “La desidia de este gobierno no tiene límites y no le importa que la biblioteca central esté cerrada por las tardes por falta de personal”, advirtió. García recordó que desde el pasado 2 de enero la biblioteca solo cuenta con cuatro personas de atención al público y dos técnicos, ya que el 31 de diciembre finalizó el contrato de cuatro auxiliares administrativos por acumulación de tareas y, en vez de tener en cuenta esta previsión, la solución del gobierno de Mato es no prestar el servicio en horario de tarde. “Sin personal es imposible poder abrir en horario de mañana y de tarde y ofrecer este servicio básico y fundamental, sobre todo, ahora cuando los universitarios están en época de exámenes”.

«La ley de bibliotecas de Galicia recoge que en localidades de más de 5.000 habitantes tienen que prestarse 25 horas semanales y en Ferrol, con más de 64.000 vecinos y vecinas, se están haciendo 22.5 horas a la semana, privando a los ferrolanos de poder disponer de un servicio con un horario más práctico para atender y cubrir las necesidades de los usuarios, una media de 250.

Esta situación surrealista es una consecuencia más de no tener presupuestos, ya que no se puede dotar de nuevas plazas para cubrir las necesidades de personal» señala la edil.

Maica García finalizó las declaraciones indicando que «Una vez más a los trabajadores municipales no les queda más remedio que optar los paros para reivindicar mejoras laborales, ya que Mato ni les escucha ni soluciona el problema. Además, tenemos que recordar que tanto la biblioteca de Caranza como la del Inferniño están cerradas, obligando a muchos usuarios a dirigirse al aulario del campus o incluso a otras bibliotecas de municipios vecinos. Así los trabajadores retomarán las movilizaciones el próximo 23 de enero, con una manifestación en defensa de un servicio básico, público digno y de calidad». “Los trabajadores de la biblioteca cuenta con nuestro apoyo y nos sumamos a su reivindicación de un servicio de calidad, con un horario de mañana y de tarde que cubra las necesidades de los ferrolanos, que ya estamos cansados de tantos recortes de servicios». .