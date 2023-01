El Racing gana al “Sanse” y vuelve a la senda del gol

El equipo ferrolano venció por 3 a 0 a un San Sebastián de los Reyes que no generó peligro en la puerta de Gazzaniga. Álex López, Héber Pena y Manu Justo fueron los autores de los tantos racinguistas. Carlos Vicente realizó un partidazo y fue clave para entender la victoria ferrolana

(Gráficas Niko Schez)-El Racing Club Ferrol ganó a la U.D. San Sebastián de los Reyes que se acercó a Ferrol con la intención de romper la mala racha de resultados de los últimos partidos. El conjunto verdiblanco fue superior en todas las facetas del juego. Dominó el partido, tuvo la iniciativa en el juego, fue superior en el trabajo defensivo y fue letal en ataque con Luís Chacón, Álex López y la posesión de las bandas con Héber Pena y, sobre todo, con Carlos Vicente que hizo un partido sensacional. El encuentro se rompió en la segunda parte y el “Sanse” mostró algo de mordiente en el primer periodo.

De todas formas el Racing dominó en la primera parte y tuvo su premio con el tanto de Álex López en el ecuador del periodo.

El equipo de Cristóbal Parralo llegó más y mejor que el “Sanse” a la puerta defendida por Pedro López. De esta manera las internadas por la banda de Carlos Vicente fueron continuas y generaron mucho peligro en el área madrileña. Además también fue constante la aproximación al área visitante por la banda de Héber Pena. Avisó el conjunto ferrolano con el remate de cabeza de David Castro que, finalmente, desvió Joselu y que Pedro López se vio en la necesidad de despejar in extremis. También lo intentó Luís Chacón. El “Sanse” aprovecho los robos de balón en el centro del campo y las contras para sorprender al Racing en transición. Un disparo de Raúl Hernández se fue pegado al palo de la puerta de Gazzaniga.

El gol, que inauguró el marcador, llegó en el ecuador del primer periodo. La jugada nació de Álex López que robó el esférico en el centro del campo, generó un pase a Carlos Vicente que disparó a puerta pero el rechace de Pedro López fue aprovechado por el propio Álex para conseguir abrir el marcador.

Posteriormente el equipo de Cristóbal Parralo pudo colocar más tierra por medio. Un remate de David Castro fue despejado por el portero pero el rechace llegó a Fran Manzanara que mandó el balón pegado al larguero de la puerta madrileña. También neutralizó el guardameta del “Sanse” un remate de cabeza de Luís

Chacón tras un centro de Héber Pena. Con victoria por la mínima se llegó al final de los primeros 45 minutos.

Tras la reanudación siguió el mismo guión y el Racing se hizo dueño y señor del partido. El periodo comenzó con un centro de Carlos Vicente que no encontró rematador pero que finalmente un defensa del conjunto madrileño envió a córner. El saque de esquina posibilitó el remate de cabeza de David Castro, que lo

intentó casi siempre en jugada a balón parado en el área pequeña del “Sanse”. Posteriormente Carlos Vicente disparó desde su banda pero Pedro López, bien colocado, rechazó el esférico. La victoria del Racing no se explica sin el trabajo de Carlos Vicente. También fueron muy peligrosas las internadas de Héber Pena, como una del naronés que fabricó un disparo flojo que no incomodó finalmente al guardameta madrileño.

El segundo gol del Racing llegó tras una internada de Carlos Vicente y su posterior centro. El remate de Joselu toca en el palo izquierdo de la puerta visitante y el rechace posibilita el tiro de Héber Pena que introdujo el esférico dentro de la portería. Fue el premio a la constancia y el buen trabajo de los tres hombres protagonistas de la jugada; Carlos Vicente, Joselu y Héber Pena.

El “Sanse” tuvo una oportunidad en este segundo periodo en las botas de Coulibaly pero tardó en disparar y posibilitó la reacción de Brais Martínez para cortar la trayectoria del esférico. Tras los cambios provocados por Cristóbal Parralo con la entrada de Manu Justo por Joselu y Jaume Jardi por Héber Pena llegó el

tanto de la sentencia, obra de Manu Justo. De nuevo un centro de Carlos Vicente tocó en un defensa y el balón llegó a Manu Justo

que disparo a placer logrando el tercero de la tarde a favor del conjunto ferrolano.

Al final victoria importantísima del Racing que suma tres puntos de oro para mantener al equipo en puestos de play off.

Ficha técnica:

Racing Club Ferrol: Gazzaniga, Enol Coto, Jon García, David Castro, Brais Martínez, Fran Manzanara (Jesús Bernal, min 76), Álex López (Del Pozo, min 76), Carlos Vicente (Pep Caballé, min 80), Luís Chacón, Héber Pena (Jaume Jardi, min 72), Joselu (Manu Justo, min 72)

U.D. San Sebastián de los Reyes: Pedro López, Rafa Navarro, Euse, Juanra, Villapalos, Raúl Hernández, Arturo, Mecerreyes (Borja, min 62), Ródenas (Coulibaly, min 62), Borja Sánchez, Sergio Nieto Goles: 1-0, min 27: Álex López; 2-0, min 67: Héber Pena; 3-0, min 74; Manu Justo.

Árbitro: Jaime Ruíz Álvarez (Principado de Asturias) auxiliado por Daniel Novoa Hernández y Javier Gómez Gago. Mostró cartulina amarilla a Juanra, Villapalos, Rafa Navarro de la U.D. San Sebastián de Los Reyes. También señaló cartón a David Castro del Racing Club Ferrol.

Campo: A Malata. 2.500 personas.