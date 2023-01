O Concello de Ferrol publica as bases para participar no ciclo de teatro ‘Domingos a Escena’

O Concello de Ferrol vén de publicar no Boletín Oficial da Provincia (BOP) as bases para a participación nunha nova edición do ciclo de teatro amador de balde ‘Domingos a Escena’, que como cada ano se celebrará no centro cívico de Caranza. Este ano concentrarase entre o 2 de abril e o 18 de xuño e entre o 17 de setembro e o 17 de decembro. As representacións levaranse a cabo os domingos, ás 19 horas.

Poden consultarse as bases e atopar os formularios de inscrición en https://bit.ly/3QJNrb8.