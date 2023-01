El fuego destruyó tres viviendas deshabitadas, en As Pontes

Intenso trabajo el desarrollado en la jornada de este martes por parte de los Bomberos do Eume ante el incendio declarado en un edificio, deshabitado, situado en el lugar de Ferrería, en As Pontes y que afectó a tres de sus cuatro viviendas. Los daños materiales fueron importantes si bien no se ha registrado ninguno personal.

Era la una de la tarde cuando se informó al CIAE-112 de un incendio en un edificio en el que se encontraban cuatro viviendas y una bodega que si bien estaban deshabitadas en ellas se encontraban almacenados diferentes objetos.

En el lugar del suceso hicieron acto de presencia efectivos de los Bomberos do Eume, que tienen su base en As Pontes y que cuando fueron avisados se encontraban en la zona de Andrade, en Pontedeume, retirando varios árboles que impedían el tránsito de vehículos. Asimismo acudieron miembros de la Policía Local y Protección Civil de As Pontes, y de la Guardia Civil.

Pero, el problema surgió cuando se intentó atacar el incendio desde el exterior, ya que desde el interior del edificio se hacía imposible y a la altura a la que el fuego se encontraba, en los pisos superiores, por lo que tuvieron que efectuar una llamada de colaboración con los bomberos de Ferrol ya que los ponteses carecían de un vehículo con escalera, puesto que el que tienen asignado el próximo mes cumple un año sin arreglar.Al lugar se trasladaron efectivos ferrolanos con el vehículo solicitado.

Y pasaban de las veinte horas cuando se dio por finalizada la tarea, solo se pudo “salvar” una vivienda y una bodega a pesar de los esfuerzos realizados. Los últimos trabajos se dedicaron a enfriar la zona incendiada para evitar algún rebrote.