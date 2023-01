293 aspirantes a marineros juraron Bandera este jueves en Ferrol

Ni el intenso frío ni la lluvia impidieron que en la mañana de este jueves, día 19 de enero, se pudiera celebrar el acto de jura o promesa de fidelidad a la Bandera refrendando su compromiso con la defensa de España, por parte de 293 aspirantes a marineros que cursan la fase de Formación Militar General en la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña (ESENGRA) y en la Escuela de Especialidades “Antonio de Escaño”. El acto tuvo lugar en el patio cubierto del edificio “Amanuenses” de la ESENGRA y fue presidido por el Almirante Director de Enseñanza Naval, el contralmirante ferrolano Ignacio Paz.

Desde primeras horas de la mañana fueron llegando a la Estación Naval un numeroso grupo de familiares de los nuevos marineros, unos seiscientos se ubicaron en los laterales de la zona de la jura y otros trescientos fueron acomodados en el salón de actos y pudieron seguir el acto a través de circuito cerrado de televisión.

En uno de los muelles de la Estación Naval se encontraba atracada la fragata «Blas de Lezo«

Entre los asistentes se encontraban el Director Xeral de Emrxencias e Interior de la Xunta de Galicia, Santiago Villanueva;el parlamentario gallego José Manuel Rey Varela; el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde Alonso; la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas; el primer teniente alcalde de Ferrol, Antonio Golpe; el Comisario Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, José María de Loresecha; el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea Paz; el capitán marítimo, Jorge Cao; y el Jefe de la Policía Local, José Antonio Chao; así como representantes de la vida social y cultural de la ciudad..

Por parte militar asistieron el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada (GEPROAR), general de Infantería de Marina, Manuel García Ortiz; el general Jefe de la XV zona de la Guardia Civi, Miguel González Arias ; el delegado de Defensa en Galicia, coronel del Ejército de Tierra Antonio Bernal Martín; el Jefe de la Fuerza de Acción Marítima, CF José M.Faraldo Sordo; el Comandante Militar de A Coruña, coronel José Manuel Siaba Portela; y el Comandante Militar Aéreo del Aeropuerto de Santiago, coronel Miguel Ángel Paredes Martín. También estaban presentes diversos mandos y dotaciones de buques y dependencias de la Armada, del Ejército de Tierra y Guardia Civil.

COMIENZAN LOS ACTOS

En el lugar de la Jura estaba formado un batallón al mando del teniente de navío Rafael Fernández García. Lo componían una escuadra de gastadores, la Unidad de Música del Tercio del Norte de Infantería de Marina, y compañías formadas por los 293 nuevos marineros.

A las once y veinte se incorporaron al batallón las Banderas Nacionales de la «Escaño» y de la ESENGRA a las que se les rindieron los honores de ordenanza.

A las 11.30 horas, con puntualidad castrense, llegó al edificio “Amanuenses” de la Escuela el Almirante Director de Enseñanza Naval, el contralmirante Ignacio Paz, que fue recibido por los comandantes directores de las dos Escuelas, capitanes de navío José Luís Guevara Romero y Tomás Luís Cordón Scharfhausen. y al que se le rindieron los honores de ordenanza, interpretando la Unidad de Música la “marcha de Infantes”, pasando seguidamente revista a la Fuerza.

Minutos después el Almirante Jefe del Arsenal Militar, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz fue recibido por el CA Paz y los directores de las Escuelas.

JURA DE BANDERA

Eran las doce menos veinte de la mañana cuando se procedió al acto principal de la jornada, a la jura de la Bandera. Tras la lectura del artículo sexto de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas los asistentes cantaron la Salve Marinera y el comandante-director de la ESENGRA pidió el juramento o la promesa a los nuevos marinos. El capellán castrense de la Escuela rogó a Dios «que os ayude a cumplir lo que habéis jurado o prometido».

Seguidamente los 293 marineros ( 69 mujeres y 224 hombres) desfilaron, uno por uno ante las dos Banderas besándolas como señal de respeto.

Tras esta parte de la ceremonia los nuevos marinos pasaron bajo la Bandera y el sable que portaba el Comandante de la Escuela mientras la Unidad de Música del Tercio del Norte interpretaba la pieza musical «Banderita Española» de «Las Corsarias»…(Banderita tu eres roja, banderita tu eres gualda, llevas sangre llevas oro, en el fondo de tu alma)

LOS NUEVOS MARINEROS

Los aspirantes a marinero, 69 mujeres y 224 hombres, pertenecen al segundo ciclo de 2022 y se incorporaron a sus respectivas Escuelas el pasado 7 de noviembre. Tras la jura o promesa ante la Bandera inician la fase de formación específica en las especialidades de “Aprovisionamiento”, “Maniobra y navegación”, “Operaciones y sistemas” y “Energía y propulsión”. Asimismo, alternarán esta formación con tres módulos de Formación Profesional correspondientes a un título de Grado Medio. Esta formación finalizará el próximo 8 de julio de 2023, en el cual pasarán destinados a buques y unidades de la Armada.

EMOTIVAS PALABRAS DEL COMANDANTE –DIRECTOR DE LA ESENGRA

Seguidamente el comandante-director de la Escuela de Especialidades ESENGRA, el capitán de navío José Luís Guevara Romero se dirigió a todos los presentes, con emotivas palabras.

El juramento

« Hoy es un día importante para las Escuelas de la Armada en Ferrol, para la propia Armada, y muy especialmente para los 293 nuevos marineros del segundo ciclo de 2022.

Hoy formamos luciendo nuestras mejores galas para celebrar el acto más solemne y trascendente en la vida de todo militar: su Jura o Promesa ante la Bandera.

El Juramento o Promesa ante la bandera, es un acto que aúna nuestros valores más importantes: honor, valor, disciplina y lealtad. – HONOR por cuanto habéis jurado o prometido por vuestra conciencia y honor. – VALOR por entregar nuestra vida en defensa de España, si fuera preciso. – DISCIPLINA por el compromiso inequívoco de obedecer y respetar al Rey, y a vuestros Jefes. – Y LEALTAD a la Constitución como norma fundamental del Estado.

Estos valores, que definen nuestra identidad, constituyen el pilar fundamental de la Armada»

A los MTM y sus mandos

«Apenas tres meses iniciabais ilusionados vuestra andadura en la Armada, dando los primeros pasos en las Escuelas de formación de La Graña y Antonio de Escaño. La adaptación a la milicia resulta exigente, y requiere un gran esfuerzo inicial. En poco tiempo, habéis aprendido las nociones militares básicas, desfiláis con marcialidad, pero lo más importante es que habéis comenzado a interiorizar nuestros valores, esos que os guiarán a lo largo de toda vuestra carrera. Estoy seguro de que tras vuestra decisión hay una fuerte vocación. Os pido que la cultivéis, pues os resultará indispensable para superar los rigores de la vida militar. Felicito a vuestros mandos de brigada, por su trabajo y esfuerzo, por su dedicación plena y sin horarios, que os ha permitido llegar al día de hoy cumpliendo la misión encomendada. En mi nombre, y en el del Comandante Director de la “Antonio de Escaño”, nuestra más sincera enhorabuena»

La Armada

«Marineros que habéis jurado bandera, hoy estrecháis vuestro vínculo con la Armada, una institución fuertemente enraizada en la historia de España. Como marinos, vuestra vida quedará para siempre ligada a la mar, y los buques serán, no solo vuestro lugar de trabajo, sino también vuestro segundo hogar. La Armada, de la que ya formáis parte, es una institución donde la tradición convive con la modernidad, y que forma parte de la sociedad, a cuyo servicio dedica todos sus esfuerzos. La Armada cuenta hoy con buques muy avanzados, como por ejemplo la fragata “Blas de Lezo”, que hoy realza este acto. Un buque diseñado y construido por nuestra industria nacional en los astilleros de Ferrol, a solo unos cientos de metros de aquí. Es en buques como este, donde forjareis vuestro carácter y, en definitiva, donde verdaderamente disfrutaréis de pertenecer a la Armada» .

A las Familias

«Para concluir, quiero trasladar un sentido agradecimiento a todos los familiares y amigos que hoy nos acompañáis en este acto. Nuestra profesión no se podría desarrollar sin vuestra comprensión, sin vuestro apoyo incondicional, y paciencia infinita. Sois las familias quienes soportáis con abnegación, las prolongadas ausencias que nos impone nuestra vocación. Por ello, vuestra labor constituye también un gran servicio a España» .

Despedida

«Por último, quiero pedirle a nuestra Patrona la Virgen del Carmen que os guíe en esta nueva singladura que ahora comienza, y nos permita seguir sirviendo fielmente a España y a la Armada»

HOMENAJE A LOS CAÍDOS

Después de esta alocución dio comienzo un homenaje a los soldados de todos los tiempos que «sirvieron con lealtad y murieron con honor en defensa de la Patria».

El CA Ignacio Paz y la subdelegada del Gobierno, María Rivas, depositaron una corona de laurel ante una cruz en honra a los Caídos, mientras los marinos cantaban «la muerte no es el final…» «Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz»…. El capellán castrense rezó una oración por los fallecidos y en esos momentos se escuchó una descarga de fusilería en honor a los miembros fallecidos de la Armada.

Seguidamente se cantó el himno de la Armada y se dio por finalizado el acto.