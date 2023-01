El ferrolano Alberto Durán elegido vicepresidente de la ONCE

La ONCE constituyó este miércoles. día 18, su nuevo Consejo General, surgido de las XII elecciones democráticas de la Organización, celebradas el pasado 1 de diciembre, que está encabezado por dos personas nacidas en Galicia: Miguel Carballeda, como presidente y Alberto Durán, como vicepresidente. del máximo órgano de representación y gobierno.

Miguel Carballeda Piñeiro nace en Pontevedra en 1959. Inicia su relación laboral con la ONCE en Baleares en marzo de 1978, donde ingresó como agente vendedor, puesto en el que permaneció durante más de nueve años.

Posteriormente, fue director administrativo de la ONCE en Alicante, delegado territorial en Comunidad Valenciana y Cataluña, y director general de la ONCE.

En julio de 2003 resultó elegido presidente del Consejo General de la ONCE, cargo que desempeña en la actualidad tras varios procesos electorales en la Organización.

Desde 2003 es vicepresidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y en 2004 es elegido presidente del Comité Paralímpico Español. A partir de enero de 2019 asume la presidencia del Grupo Social ONCE.

El ferrolano Alberto Durán

Por su parte, Alberto Durán López nace en Ferrol, en 1969. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra (Pamplona, 1994), Máster en Economía y Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE 1996, Barcelona); Programa de Alta Dirección de empresas por IESE (PADE 2008 Madrid) y Experto en Defensa Nacional por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN XXXII promoción).

Actualmente es vicepresidente primero de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas del Consejo General de la ONCE, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE y presidente de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL).

Es también vicepresidente 2º de la Asociación Española de Fundaciones, secretario general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), vocal del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Español y presidente del Club Excelencia en Gestión.

Ha sido presidente de Forética y miembro del Grupo de Expertos de Responsabilidad Social de la Comisión Europea.

Máximo órgano de gobierno

El Consejo General es el máximo órgano de representación y gobierno de la ONCE. Cada cuatro años, las personas afiliadas a la Organización eligen en votación a quienes les representarán en ese periodo. De las urnas resulta la nueva composición de los Consejos Territoriales (uno por cada comunidad autónoma) y del Consejo General, en función de los resultados de las elecciones del 1 de diciembre de 2022.

La elección del Consejo General y los Consejos Territoriales es consecuencia de un proceso democrático en la ONCE que cumple 41 años desde que, en 1982, las personas ciegas acudieron por primera vez a las urnas para elegir a quienes dirigen el futuro de la Organización, todo ello de acuerdo con la vigente Ley de Economía Social por la que se rige la ONCE, así como de sus propios estatutos.

El nuevo consejo queda formado por 11 miembros: el presidente y diez consejeros generales (la mitad hombres y la mitad mujeres), entre los que habrá además cuatro vicepresidencias, que también son ocupadas de forma paritaria.