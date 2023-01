En Ferrol, concentración de apoyo a las víctimas de agresores sexuales pidiendo a Sánchez la rectificación de la ley

Sobre un entenar de vecinos de la comarca de Ferrolterra mostraron al mediodía de este viernes a través de una concentración en Ferrol, convocada por el Partido Popular, su apoyo a las víctimas de agresores sexuales, clamando a Sánchez por la rectificación de la ley del «solo sí es sí» y el cese inmediato de la ministra de Igualdad.

Con el lema «Sánchez, por las víctimas, rectificación sí o sí«, los presentes quisieron poner de manifiesto su repulsa hacia las consecuencias que está teniendo la aplicación de esta ley. “El Gobierno tiene que rectificar ante esta barbaridad que nos está llevando a ver cada día un goteo constante de condenas rebajadas y de delincuentes sexuales en la calle antes de tiempo”, afirmaba al respecto la secretaria general del Partido Popular de Galicia.

Paula Prado estuvo acompañada del presidente del PP de Ferrol, José Manuel Rey, y de otros representantes de la formación en la comarca. Todos ellos

quisieron así mostrar el apoyo del Partido Popular a las víctimas y a sus familias, anunciando además que cada vez que haya una reducción de pena a un

delincuente sexual volverán a salir a la calle para reclamar a Pedro Sánchez que “rectifique sí o sí”.

«No podemos mirar para otro lado» (Paula Prado)

“Desde la entrada en vigor de esta ley se han reducido más de 200 penas en toda España y Galicia es, por desgracia, la segunda comunidad donde más

delincuentes han visto rebajada su pena (21). Hay que poner el foco en las víctimas, que son mujeres y niños. Para todos ellos no hay nada peor que ver salir a su agresor de la cárcel antes de tiempo. No podemos mirar hacia otro lado. Esto no es un chiste”, aseguró la secretaria general de los populares gallegos.

Paula Prado tachó a Pedro Sánchez de “cobarde” por no haber cesado ni a la ministra ni a la secretaria de Estado de Igualdad “por reírse de las víctimas” y no dudó en calificar de “soberbia” la actitud del Gobierno central en su negativa a rectificar esta ley. “Lo que iba a pasar se lo advertimos nosotros, se lo advirtió el Consejo General del Poder Judicial y ahora se lo reprochan hasta voces destacadas del PSOE y de Podemos. Pero no nos hicieron caso. ¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno de Sánchez rectifique?”, concluía.

«No entendemos este sufrimiento gratuito» (Rey Varela)

El presidente del PP de Ferrol , José Manuel Rey Varela, se hizo eco del dramático caso que se produjo esta misma semana en la localidad como consecuencia de la aplicación de la ley del solo sí es sí, con un hombre que abusó sexualmente de una menor de 13 años, y que acaba de ser condenado a 11 años de cárcel y sigue en libertad condicional.

“Hechos como estos son deleznables y la ley debe siempre estar al lado de las víctimas, no de sus agresores” afirmó José Manuel Rey al tiempo que añadía:

“Nadie entiende esta reducción de penas a los agresores que solo condena a la

víctima a un duro y largo sufrimiento”.

«Este caso en Ferrolterra no es, por desgracia, el único. Ya que el número de sentencias favorables a los agresores sexuales continúan en aumento con el

beneplácito del PSOE, mediante la aprobación de leyes que le imponen sus socios sin tener en cuenta sus graves consecuencias». Algo que el líder el de los populares ferrolanos rechaza firmemente: “En política no todo vale. No podemos consentir este tipo de situaciones y tampoco podemos entender cómo en Ferrol el PSOE, Ferrol en Común y el BNG están callados ante hechos tan graves”.

Rey Varela señaló no entender este “sufrimiento gratuito” al que están condenando a las víctimas: “Todos tenemos hijas, esposas, madres, amigas… en nuestras familias, en nuestro círculo de amistades o en nuestro trabajo y no podemos consentir que, si sufren unos hechos tan deleznables como un abuso sexual, su agresor no reciba la máxima condena solo por una reforma caprichosa e incomprensible de esta norma”.

La concentración duró quince minutos y se pudieron oir voces contra Pedro Sánchez pidiendo rectificación