El BNG rindió homenaje a Xesús Gómez «Miño»

Al mediodía de este domingo, día 22, se celebró en el salón de actos del Antiguo Hospicio de Ferrol con asistencia de militancia nacionalista y amplia representación de la comunidad de Uruguay en la comarca el homenaje a Xesús Gómez “Miño”, organizada por el BNG. Un acto que, según la resposable comarcal, Mercedes Tobío “era unha débeda do conxunto da organización a unha persoa exemplar que tivemos que adiar canda o seu pasamento por mor das restricións de pandemia; pero que sempre estivo na axenda da nosa organización, á que “Miño” adicou traballo na Galiza e no alén mar”

Al amplio activismo de “Miño” se referió Pedro Fernández –miembro del CL del BNG de Ferrol y persona con el que compartió militancia- al afirmar que “o seu activismo, unido á ilusión que puña en todo o que facía era unha das súas constantes; como queda de manifestó no traballo sindical e político, a autoorganización das peroaso migrantes –como por exemplo na creación de ASMIREFE- ou no ámbito cultural; sempre coa referencia da audición radiofónica do Sempre en Galizae das conversas cos vellos galeguistas, coma seu admirado veciño, Antón Crestar”

Precisamente, en el aspecto de la labor de puente entre Galicia y Uruguay, Xosé Faraldo (amigo de Miño y periodista en el Uruguay) insistíu en el trabajo de “Miño” para “conseguir que la izquierda gobernara por primera vez en Uruguay, que dejaron quince años de políticas progresistas inolvidables.Una política que calificó de “ida y vuelta, para hacer que Montevideo fuera como una antorcha de cultura gallega en el exterior; con la emisora más antigua en la que se hace un programa en gallego en un país que habla castellano”. Hizo mención, además, a la conciencia de “Miño” de que “tenemos que aprovechar la ventaja comparativa que supone esa Galicia desperdigada, aprovechando el potencial de la emigración a favor del desenvolvimento del País”

El Secretario Comarcal de la CIG, Manel Grandal, profundizó en la capacidad de Xesús Gómez “Miño” “que tiña discurso e sabía chegar á xente, porque estaba pendente de todos os acontecimentos que vivía a sociedade de Ferrolterra e, especialmente do mundo do traballo”; recordando que “fixo realidade esa labor de solidariedade coas clases mais desprotexidas; especialmente naquelas do mundo da emigración, especialmente da comunidade de Uruguai que ficaron na nosa comarca”

La diputada del BNG en el Parlamento Europeo, Ana Miranda, relató todas las iniciativas promovidas por “Miño” en la organización de la emigración gallega «axundando a planificar as axendas de traballo da organización en Montevideo, mais tamén de representantes institucionais que visitaban Uruguai; sempre pensando na Galiza de progreso que arelaba”. Recordó especialmente el último encuentro que tuvo con él en Uruguay–cuando ya estaba enfermo- que le dijo «eu teño que voltar a Galiza, pero xa podo volver tranquilo, porque estou vendo a que vai ser a presidenta”, refiriéndose a Ana Pontón, que acompañaba a la eurodiputada.

En el final del acto, Ana Miranda entregó un regalo –con la efigie de Castelao- a Manuel Faraldo, para que la llevara “ás rúas de Montevideo, xunto á estatua de Rosalía de Castro, onde tantos anos fixemos”