Unas trescientas personas se dieron cita en la tarde de este lunes para participar en la manifestación convocada por los trabajadores de a Biblioteca Municipal de la plaza de España con el fin de denunciar, una vez más, por la mala situación por la que se está pasando ante la falta de personal, lo que llevó al cierre por las tardes(la semana pasada se abrió en jornada de tarde perso con el personal justo) ,y sobre todo por la falta de diálogo por parte del gobierno local a pesar de las continuas denuncias, sistencia reib¡vindicativa en los plenos municipales o comunicados diversos. .

La manifestación se inició ante el edificio de la Biblioteca y tras recorrer varias calles del centro de A M agdalena se dirigieron a la plaza de Armas, ante la casa del Concello. y se dio lectura a un manifiesto reivindicativo. Pancartas en las que se leía «Actividades da biblioteca,dep», «Visitas á biblioteca costa abaixo e sen freos», «RIP biblioteca de Ferrol: 1942-2023» o frases que se coreaban como «Servizo de adquisicións en coidados paliativos» o «Un alcalde de altura non nos deixa sen cultura», y varias más contra ekl gobierno local, eran la tónica de una manifestación pacífica en la que los escasos miemnbros del grupo de grabajadores de la Biblioteca se destacabn¡an por su atuendo, al vestir camisetas significativas como señal de resistencia.

«El escaso número de trabajadores ha dejado en punto mínimo a la Biblioteca, que nos obligó al cierre por las tarde y aunque ahora se pudo retomar el horario normal debido al contrato de un refuerzo temporal, tdo dependerá de que no falte alguna persona para volver a las mismas. Ha sido un contrato de parche y hay que tener en cuenta que para atender a los usuarios hay cuatro personas cuando segñun la normativa de Bibliotecas deberían ser trece» señalaba Fany Gómez, portavoz de los trabajadores, «los usuarios no saben qué día abre y qué día no y no puedes dar todos los días los mismos servicios, solo podrías prestar y devolver».

La biblioteca «funcionó desde 2007 de nueve de la mañana a nueve de la noche», pero ahora su horario está «recortadísimo» y subraya que «no cumple ni siquiera con lo que exige la ley», que resalta que los municipios de más de 5.000 habitantes tienen que ofrecer un «mínimo de 25 horas semanales».

En la plaza de España, cuando se abre solo por las mañanas, se acumulan apenas «22 y media», así que Fany Gómez declara que ya «se ha llegado a un límite que no podemos permitir; nos van a pagar igual todos los meses, no pedimos mejoras laborales, sino un servicio digno».

Criticó que desde el Ayuntamiento «nadie se ha puesto en contacto con nosotros para saber cómo nos va» y que su respuesta sea que no «hay dinero» y que otros servicios «más esenciales tenían también falta de personal».

Asimismo, reprochó que el alcalde, Ángel Mato, dijese la pasada semana que con «9 era suficiente, que nos explique cómo», para aludir al hecho de que también son importantes los «técnicos para catalogar» sus fondos.

Refuerzos

El gobierno local ha anunciado que reforzará de forma provisional la atención en la biblioteca, pero lo hará con ocho auxiliares administrativos y el plantel sostiene que es una solución temporal y en la que se recurre a empleados no cualificados.

La previsión municipal apunta a su incorporación en el mes entrante de febrero, en el que todo parece indicar que proseguirán las medidas reivindicativas del resto de trabajadores.