Dani Nieto deja de ser jugador del Racing Club Ferrol

Mateo Pintado

Esta mañana el Racing de Ferrol comunicó la rescisión del contrato del jugador de Palmanova, Dani Nieto.

El mallorquín llegó a Ferrol tras su paso por la liga ecuatoriana el siete de septiembre de 2020, siendo uno de los fichajes estrella de aquel Racing que en ese momento dirigía el técnico maño, Emilio Larraz, quien fue destituido a mediados de esa misma temporada.

El nuevo fichaje del Atlético Baleares ha disputado 64 encuentros con la camiseta del Racing; en ellos ha conseguido anotar un total de siete goles y seis asistencias y, aunque es cierto que los datos del ex del Barça no han sido los mejores en su paso por A Malata, cabe destacar las grandes actuaciones en partidos importantes como por ejemplo el disputado la pasada campaña ante el Deportivo de La Coruña en A Malata.

La razón de la salida del balear no es otra que la del club departamental fichó en este mercado al delantero Manel Martínez y para que este pudiese jugar se necesitaba que algún jugador liberase su ficha. Además esta temporada Dani Nieto no ha tenido casi presencia sobre el terreno de juego, por lo que la situación no era la mejor posible. Se cierra así la etapa de un gran profesional en el Racing Club Ferrol.