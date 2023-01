El almirante Rodríguez Garat ofreció, en la catedra «Jorge Juan» una conferencia sobre «Ucrania,una guerra de otro siglo»

Dentro del ciclo de actividades organizadas por la Cátedra «Jorge Juan», este jueves,día 26, tuvo lugar la conferencia “Ucrania, una guerra de otro siglo” impartida por el almirante ferrolano, en la reserva, Juan Rodríguez Garat. El salón Carlos III de Exponav registró “un lleno hasta la bandera”.

Entre los asistentes se encontraban en Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz; el general Juan Francisco Arrazola Martínez, Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra; el Comandante Jefe de la Fuerza de Protección de la Armada, general de brigada Manuel García Ortiz; el contralmirante (r) Antonio Pintos Pintos; el Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, capitán de navío Gonzalo Leira Neira; el Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima, José M. Faraldo Sordo; comandantes de buques y jefes de dependencias; el director gerente de Exponav, Rafael Suárez Pérez y alumnos de las Escuelas de Especialidades de la Armada.

Presentó al conferenciante el director de la cátedra «Jorge Juan» y Comandante director de la Escuela de Especialidades de la Armada Esengra, capitán de navío José Luis Guevara Romero.

UCRANIA UNA GUERRA DE OTRO SIGLO

Fue el propio Almirante Juan Rodríguez Garat el que ofreció a Galicia Ártabra un resumen de la conferencia.

“El 24 de febrero del pasado año, Putin sorprendió al mundo ordenando a su ejército invadir Ucrania. Comenzaba así una guerra de conquista, única en el siglo en que vivimos. Una guerra casi medieval cuya verdadera naturaleza, apenas disimulada por los múltiples pretextos que ha empleado el Kremlin para justificar la agresión, ha quedado clara con la única condición que exige Putin para acordar la paz: el reconocimiento de sus conquistas en suelo ucraniano.

¿Cómo se ha llegado hasta ahí? Tanto el líder ruso como, reconozcámoslo, casi todos los analistas occidentales preveían una victoria rápida del considerado segundo ejército del mundo. Parecía una oportunidad de oro para fortalecer el liderazgo de un Putin que no oculta sus sueños de convertirse en grande. Sin embargo, once meses después, el presidente ruso es el único que no se ha enterado de que su operación militar especial ha fracasado, y que lo que ahora tiene entre manos es una guerra de desgaste que Rusia, sin más aliados que Irán, Bielorrusia y quizá Corea del Norte, no puede ganar.

Aunque Rusia no pueda conseguir la victoria, tampoco parece que pueda vencer Ucrania. A pesar de sus sorprendentes éxitos militares, que le han permitido recuperar buena parte del territorio perdido en los momentos iniciales de la guerra, no parece posible expulsar al ejército ruso respetando las fronteras internacionales que le sirven de refugio.

Nos espera, pues, una guerra larga. Una guerra de ida y vuelta que comenzó en el Donbás hace ya casi nueve años, y quizá finalice allí cuando el pueblo ruso se harte de los sacrificios que le imponen los sueños imperiales de los líderes que hoy rigen sus destinos. Mientras, tanto en Europa como el resto del mundo, los ciudadanos de a pie, que también sufrimos algunas de las consecuencias de la guerra, estamos obligados a recordar que agresiones como la ordenada por Putin no tienen cabida en el mundo mejor que queremos construir para quienes nos sucedan”.

Una interesante conferencia seguida con gran atención, didáctica, y “muy al día” y que fue acompañada por distintos gráficos. Al final el almirante respondió a varias preguntas de los asistentes.