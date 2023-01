Cristóbal Parralo: «Ellos se ponen y ellos se quitan»

Mateo Pintado

Cristóbal Parralo, técnico del Racing de Ferrol, compareció ante los medios para analizar el próximo encuentro ante la AD Ceuta que tendrá lugar este sábado, a las 19:00 horas, en A Malata. El manager ha aprovechado la ocasión para destacar una vez más el gran trabajo y esfuerzo que está haciendo el equipo en el día a día.

¡Bienvenido Manel!

“Ha salido un jugador y ha llegado otro en una posición que también era muy necesaria. Vamos a esperar a que dé el rendimiento que nosotros deseamos. Manel es un gran rematador y se mueve muy bien en la zona de arriba, de esta forma vamos a intentar tener distintas opciones a la hora de plantear por partidos.”

“Ha entrenado con el grupo durante la semana pero lógicamente lleva tiempo sin competir y vamos a intentar que esté lo mejor posible; veremos a ver como va el partido y que necesidades tenemos.”

Ciao Dani

“Soy yo el culpable, pero creo que hay que mirar hacia uno mismo y siempre se suele hablar de que ellos se ponen y ellos se quitan. Asumo la responsabilidad de que Dani no haya tenido esos minutos porque yo se los he dado a otros compañeros que yo he creído que lo merecían más, pero siempre desde el respeto. Sobre todo de puertas para fuera nunca me habréis oído hablar ni lo más mínimo de un jugador ni lo haré nunca. Si tengo que decir algo lo diré de puertas para dentro, nos hemos despedido bien, las cosas siempre han sido muy claras entre nosotros, tanto cuando jugaba como ahora. Si no ha habido nadie que se quiera ir, es porque aquí se les trata con respeto y están a gusto en el club.”

Basta ya

Tras varias preguntas seguidas sobre la salida de Dani Nieto, el técnico ha mostrado su agotamiento al afirmar que era «momento de centrarnos en el partido, he hecho un pequeño inciso en tema de Dani, porque lo veía necesario pero a partir de ahí, desearle toda la suerte del mundo y muchos éxitos profesionales y mucha salud para su familia y para él.”

El Ceuta: “Un rival muy competitivo”

El entrenador departamental ha tenido tiempo para hablar sobre su próximo encuentro: “Es un rival que se ha reforzado muchísimo con muchos jugadores nuevos, que no estaban en la primera vuelta y vemos que es competitivo. En esta liga todos los equipos lo son, va a ser una segunda vuelta muy dura y debemos estar preparados. Mañana tenemos un partido contra un rival que viene de conseguir cuatro puntos en los dos últimos partidos y si no estamos a nuestro mejor nivel lo vamos a pasar mal.”

“A mí me gusta analizar las cosas de otra manera, no porque un día juegues bien y al día siguiente el resultado sea favorable es que ya estás otra vez en tu mejor momento y si pierdes se vuelve a estar en crisis. Esto es muy largo y hay que estar y saber que aparecerán obstáculos que debemos superar. Yo te lo he dicho desde el principio, esto era una temporada muy larga y lo que debemos hacer es trabajar para que luego el resultado a final de temporada sea el que todos buscamos. Es una segunda vuelta como siempre en las competiciones largas donde las exigencias serán incluso mayores que en la primera parte de la liga.”

“Desde que han hecho las incorporaciones los partidos que han jugado ha sido en casa, entonces creo que es una salida diferente para ellos, porque llevan muchos partidos jugando como locales de manera continuada y vamos a ver. Siempre, el sentirnos respaldados por nuestra gente siempre ayuda y espero que mañana nos ayuden y cuando pasemos esos momentos de dificultad sintamos el aliento de los nuestros para superarnos.”

Cinco bajas importantes

“Están Quique con una pequeña rotura muscular, esperemos que para la semana que viene pueda estar de vuelta con el grupo; Fran por acumulación de tarjetas y luego Ferrone, Diego y Pumar de larga duración.”