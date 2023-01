Manu Justo y Aitor Pascual comentan el partido ante el Ceuta

Mateo Pintado

En la mañana de este lunes se celebró una rueda de prensa en la que comparecieron los jugadores racinguista Manu Justo y Aitor Pascual para analizar el último encuentro ante el Ceuta en A Malata. Ambos han hecho autocrítica sobre los errores a la hora de leer el encuentro en sus compases finales, pero

también han hablado sobre el gran partido hecho por el equipo.

Manu Justo “No supimos cerrar el partido”

Manu Justo comenzó la comparecencia comentando las sensaciones que se le quedan después del último encuentro. “Es jodido porque queríamos los tres puntos y yo creo que el equipo hizo labores para lograrlos, pero no supimos cerrar el partido y nos consiguieron empatar”

“Nos faltó valorar lo que teníamos y no supimos leer bien el partido, se volvió un encuentro con muchas transiciones y no teníamos el control del juego”. “Es verdad que generamos ocasiones y no tuvimos la finura de materializar algunas, pero conseguimos ponernos por delante y ahí teníamos que haberlo resuelto mejor”

“Al final conseguimos lo importante que era ponerse por delante del partido y poder conseguir la victoria, pero hicimos una mala lectura del partido y se volvió loco. Igual fuimos demasiado ambiciosos a la hora de querer meter el segundo tan rápido”

En cuanto a cómo se encuentra personalmente el vigués ha respondido lo siguiente: “Bien, trabajando cada día para ser mejor jugador e intentar ayudar lo máximo al equipo”

Además el delantero también pudo reconocer el gran trabajo que está haciendo la plantilla a pesar del último resultado “Está claro, al final hay partidos que por una cosa o por otra no conseguimos ganar, pero hay que seguir trabajando y mejorando para que el equipo así pueda lograr los máximos resultados posibles”

Aitor Pascual «Trabajamos todos por lo mismo»

Mientras tanto el lateral Aitor Pascual continuó en la misma línea que su compañero Manu Justo y al ser preguntado por cómo se encuentra, el ferrolano contestó indicó “Bien, sigo trabajando en la misma línea, yo creo que esto es un equipo, al final juegan 11 y luego los cambios que vea el mister necesarios, esto es una plantilla larga y trabajamos todos por lo mismo”

También aprovechó para comentar el gran encuentro hecho el sábado a pesar del resultado. “Yo creo que después de estar 60 minutos atacando constantemente al final cuanto metes gol crees que todo está resuelto, y al final ellos no tienen nada que perder, se vuelcan hacia arriba y no supimos gestionar eso”

Por último el zaguero aprovechó para alentar a la afición a asistir el próximo domingo al partido ante la Cultural y Deportiva Leonesa “Esperemos que vaya la mayor gente posible es un escenario muy bonito y además me consta que a la afición del Racing le gusta el viaje a León y esperamos que sea exitoso también para nosotros”