El PP de Ferrol respalda las críticas de los artesanos sobre el mercado de la Semana Santa

La concejala del PP de Ferrol Ana Leira lamentó que, «una vez más«, el gobierno de Mato «trate de ningunear a los artesanos con la organización de una feria en Semana Santa en la que, de nuevo, los precios por stand son muy elevados, unos precios inasumibles». “Mato intenta organizar por la puerta de atrás un mercado que no cuenta con el respaldo de los artesanos, a los que de nuevo da la espalda”, colectivo que en ningún momento se niegan a pagar por la ocupación del suelo público, pero no esas cantidades tan elevadas.

Sucedió en diciembre con el mercado de Navidad, «que no se llegó a celebrar y la historia se repite ahora.» “Cuál es el interés del gobierno, por qué la misma empresa vuelve a intentar organizar un mercado con unos precios por stand desorbitados y esto parece ser que lo hace con la connivencia del gobierno de Ángel Mato que calla, otorga y mira para otro lado«, afirmó la concejala.

La falta de transparencia de este gobierno «no tiene límites, nos cansamos de preguntar en las comisiones acerca de este tipo de eventos y el concejal responsable del área siempre responde con el silencio». “Al igual que los artesanos llevamos desde diciembre esperando que el gobierno nos diga por qué no se hizo la feria de Navidad”, creen que no respondiendo «tapan su falta de gestión y tratan de enmendar graves errores«. Ante la falta de información de Mato y su equipo, «los artesanos nos trasladan que el gobierno está intentando organizar una feria de carnaval, con requisitos completamente diferentes y más ventajosos en comparación a los de la feria de Semana Santa que trata de imponer una empresa. No sabemos si es una cortina de humo para calmar las críticas de unos artesanos cansados de este abuso de precios.«

“Debemos respaldar a los artesanos e iniciativas como una feria, sin duda, sirven para dar a conocer su trabajo pero también para ayudarles a vender sus productos y Semana Santa es un periodo vacacional en el que Ferrol se llena de gente, es un buen momento para diversificar la oferta lúdica de nuestra ciudad y tener un reclamo más para que nos visiten«, afirma la concejala.

«No nos cansamos de repetir que la falta de diálogo y la falta de transparencia son dos de las principales características que definen al gobierno de Mato, que trabaja de espaldas no solo a los grupos de la corporación sino también a los ferrolanos y ferrolanas.» Por eso, creen que todavía están a tiempo de rectificar “siéntense con los artesanos y los grupos municipales, escuchen las propuestas y hagamos una feria en la que todos puedan participar, sin precios desorbitados porque aquí estamos para ayudar, no para que la gente se siga marchando de Ferrol”, solicitó la concejala Ana Leira.