Un incendio calcinó una vivienda en As Somozas

Una vivienda situada en el lugar de Penadrade, en la parroquia de Recemel, en el municipio de As Somozas resultó totalmente calcinada tras declararse sobre las 20,30 horas de este lunes, 30 de enero, un incendio, que se inicio en la chimenea del inmueble y que rápidamente se extendido por otras dependencias de la casa, hasta quedar completamente destruida. El CIAE 112-Galicia recibía la alerta del incendio a través de una persona particular. Acto seguido, se solicitó la intervención de los Bomberos do Eume con base en As Pontes; del Grupo de Emerxencias Supramunicipal-GES de Ortigueira y de la Guardia Civil.

Los servicios de emergencia trabajaron a destajo para sofocar el incendio, que quedó extinguido a las 3:30 horas de la madrugada de este martes. De hecho, según indicaron al CIAE-112-Galicia los Bomberos do Eume tras completar la extinción del fuego, solo había quedado de la casa el suelo del primero y del segundo piso. Se trataba de una vivienda que se estaba rehabilitando.