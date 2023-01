A proxección da película “Cinco lobitos” abre hoxe mércores o ciclo de cine “Elas” no Pazo da Cultura, en Narón

O Pazo da Cultura acollerá este mércores, ás 20.00 horas, a primeira proxección do ciclo de cine “Elas”, organizado polo Concello en colaboración co Cineclube Serie B. “Cinco lobitos”, da directora Alauda Ruiz de Azúa, é a primeira película que se poderá ver, de balde, nesta edición do ciclo.

O filme tivo once nominacións aos Premios Goya, entre elas as de mellor película, dirección novel e guión orixinal e este ano gañou o premio á mellor película europea na “XV Gala dos premios Gaudí”, da Academia do Cine catalán.

“Cinco lobitos” conta a historia dunha muller que regresa ao pobo dos seus pais para criar ao seu fillo unha vez que a súa parella se ten que ausentar por motivos laborais. Ela compartirá cos seus pais as tarefas propias do coidado do menor.

As seguintes proxeccións deste ciclo de cine terán lugar o mércores 8, cando se poderá ver “Alcarrás”, de Carla Simón; “Libertad”, o 15 de febreiro, de

Clara Roquet e, por último, o 22 deste mes, “Las niñas”, de Pilar Palomero.

Neste ciclo colaboran tamén a Federación de Cineclubes de Galicia e a Xunta de Galicia.