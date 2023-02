María Teresa Deus presenta su dimisión como concejala del gobierno de Ferrol

Este miércoles empezaba con la dimisión de la concejala de Economía y Hacienda del Concello de Ferrol, María Teresa Deus, al parecer por discrepancias con el alcalde Ángel Mato en los últimos meses en la gestión de sus competencias y a las 15:54 horas el gabinete de comunicación del Concello de Ferrol la oficializaba, haciendo llegar a los medios de comunicación su carta de despedida, la cual reproducimos a continuación:

«En primeiro lugar, quero agradecerlle a Ángel Mato terme dado a posibilidade de formar parte do seu equipo de goberno. Tamén quero dar grazas aos meus compañeiros/as de corporación, aos funcionarios/as do Concello e aos axentes sociais, asociacións de comerciantes, empresarios e hostaleiros, porque sen eles non tería sido posible levar a cabo os proxectos e actividades realizados.

Citarei resumidamente algúns:

-En época de pandemia: convocatorias de axudas para os autónomos, comerciantes e hostaleiros, e rebaixas de taxas e impostos municipais.

-Campañas de apoio e dinamización do comercio e a hostalería.

-No eido interno: procesos de estabilización e consolidación do persoal municipal, e aprobación e consolidación da carreira profesional.

Foi un honor poder desenvolver estas tarefas de goberno en favor da cidadanía e da cidade de Ferrol.

Dende o primeiro día enfrontei este reto con ilusión e compromiso de servizo, pois levo moitos anos dedicada desde os sectores privado e público a tratar de mellorar e transformar aqueles ámbitos que se me encomendaron. Non foi un camiño sinxelo, pero si me sinto moi afortunada de telo percorrido.

Penso que é tempo de dar un paso ao lado e cederlle o lugar a outro compañeiro que se incorpore pensando que estamos na recta final e, que como sucede nas competicións deportivas, nos últimos momentos, tírase do banco para dalo todo e gañar o partido.

Mayte Deus«

Tras su renuncia, podría ser el número 9 de la lista del PSOE en las elecciones municipales de 2019 quién ocupase su lugar, Rafael Rodríguez Beceiro, actual jefe de gabinete de alcaldía y con experiencia como concejal de Medio Ambiente y servicios en el mandato del socialista Vicente Irisarri.