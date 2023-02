Joselu: “Llevo un par de semanas con unos problemas en la rodilla”

Mateo Pintado

Joselu y Pep Caballé, jugadores del Racing de Ferrol, comparecieron ante los medios para analizar su próximo duelo ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Ambos se han mostrado agradecidos con toda la afición que viajará a León para apoyarles el próximo domingo.

El capitán comenzó la comparecencia hablando sobre sus sensaciones respecto al rival de esta jornada: “Creo que es un buen rival, igual no tienen individualidades muy llamativas pero son un gran equipo. Sabemos que va a ser un partido difícil pero debemos destacar que nos conocemos y sabemos el campo y afición que tienen.”

Cada partido cuenta

“Todos los partidos son importantes, estamos viendo que hay mucha igualdad en todas las jornadas, es un partido difícil contra un buen rival pero es un gran campo, trataremos de traernos los tres puntos y así recordar el partido del año pasado. Es un campo que se nos suele dar bien; es un buen rival pero que es factible ganar y estamos en una buena línea a pesar de cometer algún que otro error que nos está costando puntos«, afirmaba Joselu.

El delantero ha dado la razón por la que en las últimas jornadas no se le ha visto saltar al terreno de juego: “Llevo un par de semanas con unos problemas en la rodilla y es lo que hay. Intentaré cuidarla, es una lesión que no tiene mucho remedio. Estos últimos quince días me estaba molestando más de lo normal e intentaré sacar esa carga para llegar en las mejores condiciones a cada partido.”

Cuanta más competencia “mejor”

Sobre el refuerzo ferrolano con la llegada del delantero Manel Martínez, Joselu ha asegura que era «lo mejor para que el entrenador así pueda decidir, al final el equipo es este, tenemos que estar cada uno en su mejor versión para el tramo final que siempre es lo más bonito e importante.” “Creo que de los cuatro delanteros que estamos somos todos de perfiles diferentes, eso es bueno y no creo que sea curiosidad.”

El jugador ripollés Pep Caballé, por su parte, comentó cómo se encuentra en la situación de no “jugar prácticamente nada” al no estar “nunca en esta situación, pero creo que soy una persona más madura que hace años, considero que a esta edad lo estoy llevando bastante bien y lo importante no es bajar los brazos para intentar tener minutos.”

Agradecidos a la afición

“Estamos viendo un poco por redes que va a haber mucho ambiente en León. Creo que es positivo para el club que la gente siga haciendo viajes para vernos; vamos a darlo todo para sacar los tres puntos”, afirmaba Pep Caballé.

¡Bienvenido Manel!

Pep aprovechó para hablar del refuerzo invernal departamental, Manel, jugador con el que ya compartió vestuario años atrás en el Cornellá: “Es un delantero que tiene grandes condiciones, es un perfil diferente a Joselu y a Manu Justo y creo que puede aportar muchísimo al equipo. Confío mucho en él, es un diez como persona y seguro que encajará super bien en el vestuario.”

El balear también aprovechó para comentar que en ningún momento se planteó salir de la entidad racinguista a pesar de la falta de minutos que viene teniendo esta temporada: “Estuve tranquilo, yo confío en mis posibilidades, no planteé en ningún momento la posibilidad de salir.”

“Está todo muy igualado”

En relación al estado actual de la competición, Pep Caballé tenía claro que “esto es Primera Federación, está todo muy igualado, el Ceuta a mi me gustó mucho y va último. El último partido a lo mejor en la segunda mitad no supimos gestionar el partido, pero en líneas generales lo considero un gran partido. Fue una pena que se nos escapasen esos dos puntos. Desde fuera veo al equipo muy sólido, es cierto que a lo mejor pecamos de falta de madurar el encuentro, pero hay que ser positivos, esto es muy difícil y hay que seguir.”