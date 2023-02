El PP de Ferrol afirma que Mato «castiga a clubes y deportistas» con unas instalaciones en un estado deplorable

El concejal del PP de Ferrol, Ricardo Aldrey, alertó, «una vez más«, del mal estado en que se encuentran las instalaciones deportivas, así como del nulo mantenimiento de las mismas, «es un ejemplo más de la falta de gestión de un gobierno desbordado y minoritario.«

“Nos cansamos de denunciar comisión tras comisión el lamentable estado en el que se encuentran dichas instalaciones y advertimos al concejal de Deportes de los problemas que han ocasionado, y ocasionan, a las diferentes entidades deportivas que las utilizan no solo durante el entrenamiento semanal, sino también los fines de semana para competiciones oficiales, con la consiguiente sanción económica por parte de las federaciones pertinentes, al no cumplir con la normativa vigente», afirmaba Aldrey.

La «dejadez» durante todo este tiempo por parte del Gobierno municipal ha propiciado que instalaciones como los campos de fútbol de Caranza y A Gándara, las pistas de tenis y campo de rugby de A Malata, así como la instalación de remo de A Cabana, «se encuentren en un estado deplorable.«

Instalaciones como el pabellón de A Malata «llevan más de un año con problemas en el suministro eléctrico y cortes continuos de luz«, insistió Aldrey. Además, «existen dificultades para que los equipos puedan ducharse tanto en días de entrenamiento como en los de competición, marchándose en más de una ocasión sin poder hacerlo. Por otro lado, el campo de fútbol anexo al estadio de A Malata está completamente abandonado y no se realiza labor de mantenimiento.«

Más grave y desesperante es lo ocurrido con el Complejo Deportivo Javier Gómez Noya, «lleva más de tres meses cerrado perjudicando diariamente a más de 700 usuarios, mientras Mato vende cortinas de humo, falsas promesas a los clubes y deportistas que hacen un esfuerzo económico pagando otras instalaciones para poder entrenar.»

Instalaciones como el Pabellón Municipal de Esteiro y la Casa do Deporte, en las que el gobierno ha realizado intervenciones de un coste económico importante, «siguen con deficiencias«. Así, en la Casa do Deporte «hay goteras en la pista polideportiva, las cerraduras de la oficina y almacén no existen y los bancos de los vestuarios están muy deteriorados.«

En el Pabellón de Esteiro «sigue sin aparecer el marcador oficial de posesión (24 segundos) de una de las canastas, el nuevo marcador que se compró está todavía sin colocar, las manillas de las puertas de los baños no funcionan y las tapas de los aseos de mujeres están pegadas con esparadrapo y hay grifos estropeados que pierden agua.«

Toda esta caótica situación «es fruto de la falta de planificación del gobierno de Mato, un gobierno minoritario en el que no ha habido una concejalía de Deportes que escuche a los clubes y atienda sus necesidades». “Es necesario un plan de mantenimiento de instalaciones deportivas como hemos propuesto y para llevarlo a cabo hace falta un gobierno que dé una estabilidad suficiente para ejecutarlo y darle al deporte y a los deportistas ferrolanos el lugar que se merecen”, insistió el concejal Ricardo Aldrey.