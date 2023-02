Ferrol en Común considera que es «necesario tiempo y consenso» para aprobar el Plan Estratégico de Cultura

Esta mañana tuvo lugar una Comisión Informativa de Cultura donde el gobierno local hizo llegar a los grupos municipales el Plan Estratégico de la Cultura de Ferrol para los años 2023 a 2028. El concejal Suso Basterrechea explicaba que “Ferrol en Común mantiene una actitud positiva ante la recepción de dicho Plan y valoramos el documento como una estrategia cultural importante de cara al futuro de la ciudad, sin embargo, consideramos que no puede estar condicionado a unos plazos políticos con vistas a las próximas elecciones municipales”.

“Un plan tan relevante para la gestión cultural de nuestra ciudad debe contar con tiempo para su aprobación, con un consenso total y con el mayor apoyo posible”, por varias razones que enumeraba el concejal “porque impone una vigencia de 6 años e implicaría a varios gobiernos, porque precisa de una elaboración lenta que obtenga el mayor acuerdo posible para no quedar en papel mojado y porque creemos que este gobierno no está legitimado para defender un Plan que lleva incumpliendo sistemáticamente durante todo el mandato, desde organización de eventos a participación”, afirmaba Basterrechea recordando que “muchos de los problemas que nos encontramos en los encuentros con los agentes culturales son la desconfianza que genera este gobierno y la falta de diálogo, además de ver como no se consiguen repartir las subvenciones de concurrencia porque desde que gobierna Ángel Mato la fuerza cultural de la ciudad y el asociacionismo cultura es mucho menor”.

En vista de este escenario y «lejos de la presión propia del momento político que vivimos«, desde Ferrol en Común, proponen un trabajo colaborativo «entre todos los agentes culturales para estudiar y valorar este Plan Estratégico como merece, ya que muchas de las acciones que en el se contemplan son cuestiones que fueron maltratadas por el gobierno local durante estos cuatro años, como los talleres de grabado o el Premio Máximo Ramos, reivindicado por nosotros en varias ocasiones, o temas que ya indicamos en las propias comisiones como los locales de ensayo o programas que están en marcha y no aparecen correctamente consignados”, argumentaba el edil.

Ferrol en Común ya organizó hace poco una asamblea participada con el sector cultural para tratar de tener una posición conjunta y mayoritaria ante la gestión del gobierno local y de nuevo, “nos planteamos convocar otra asamblea, con el Plan Estratégico en la mano, y recoger el sentir general”, decía el concejal, “además, le remitiremos el Plan a las asociaciones y entendidas culturales con el fin de que estudien y valoren el documento”.

En el mismo sentido, tal y como señalaron en la Comisión de hoy, les gustaría que el Plan Estratégico se complementara, «pues contempla gastos en otras áreas como personal o urbanismo, pero no se especifica como se debería afrontar en estas áreas.»

En definitiva, “desde Ferrol en Común adoptamos una postura de predisposición y calma para aprobar un documento que no le va a tocar gestionar a este gobierno si no a los de las dos próximas legislaturas y abogamos por tener una postura conjunta y participada con el tejido cultural de la ciudad”, finalizaba Suso Basterrechea.