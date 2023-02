Cristóbal Parralo: “No pienso en qué pasará si perdemos”

Mateo Pintado

Cristóbal Parralo, técnico del Racing de Ferrol, compareció ante los medios para analizar el próximo encuentro ante la Cultural y Deportiva Leonesa que tendrá lugar este domingo a las 12 horas en el estadio Reino de León. El entrenador ha aprovechado la ocasión para destacar, una vez más, el gran trabajo y esfuerzo que está haciendo el equipo en el día a día.

Reconocía que no perdía «ni un segundo en pensar que puede ocurrir, trabajamos al máximo y lo que queremos es ganar el domingo, no pienso en qué pasará si perdemos porque sería perder el tiempo, veremos que ocurre.”

Bajas

En relación al estado físico de sus jugadores para este partido “Diego ya recibió el alta y está entrenando con el equipo, seguimos con Pumar y Ferrone como bajas. Quique se ha reincorporado y esperamos que poco a poco vaya cogiendo ese ritmo de competición. Joselu anda con molestias desde hace tiempo y veremos en el último entrenamiento cómo se encuentra.”

Sobre la lesión del italiano Luca Ferrone, el técnico andaluz afirmaba que «todavía le queda algún tiempo, está trabajando y veremos cuando le dan el alta.”

Nada de cálculos

El entrenador racinguista no quiso hablar de “quinielas” y prefiere dejarlas más para el final de temporada: “Cada partido es importante, hasta que no quedan pocas jornadas no podemos estar haciendo cuentas porque es muy difícil, debemos estar pendientes de lo que nosotros hacemos y de sumar los máximos puntos posibles.”

Un rival muy complicado

El responsable de la plantilla departamental tuvo tiempo para hablar sobre su rival de este domingo, siendo una de las claves la “seguridad defensiva y luego gol arriba tienes mucho ganado, nos enfrentamos a un rival con una gran plantilla, que está peleando por estar arriba y va a ser un partido complicado.”

La Cultural y Deportiva Leonesa “están muy cerca del playoff, eso significa que están haciendo bien las cosas, los últimos dos partidos los han hecho fuera de casa, son un equipo que puede ganar a cualquiera. Ganar en esta liga es muy difícil y hay que hacer las cosas muy bien si se quiere sumar de tres en tres”, sentenciaba Cristóbal Parralo.