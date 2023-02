Flass del domingo, día 5 de febrero

José A. Álvarez

Aguas turbias

A escasos meses de las elecciones municipales, mes de mayo, parece que no todo es quietud y tranquilidad en los distintos partidos políticos en la zona norte.

Por Fene me llegan noticias de que los populares tienen problemas de acoplamiento, el siempre candidato Gumersindo Galego volverá a presentar candidatura, pero en esta ocasión no podrá contar con alguno de los que se consideraban fijos y fieles. El actual edil Juan Franco que ya hizo diversos comentarios sobre su retirada de la competición, no desea volver a formar parte de la lista pepera. Claro que, según se cuenta, tan pronto Sindo se enteró de esta decisión ya hizo llegar a mas de uno que en esta ocasión no contaba con el abogado. Eso se llama jugar a la defensiva. Y seguro que en algún momento se sabrán las causas, alguna de ellas podrían estar relacionadas con el reenganche de una de las de siempre y uno más que en lugar de sumar restan.

Por su parte los socialistas …pendientes de una asamblea, estatutaria, para elegir a los miembros de la candidatura que se presentará a las municipales, después de la “desfeita” que originaron “las tres Marías” y que había creado un auténtico malestar en el seno del PsdG-PSOE y de muchos ciudadanos.

Aguas turbias también en Narón, tanto a nivel socialista como de los populares. Los primeros tras recibir un más que claro castigo por parte del secretario general, alcalde de As Pontes y del que se está pendiente de que de una vez diga que él va a ser el candidato por dicho municipio. No le había gustado nada que la ejecutiva naronesa apoyara claramente a Caballero, candidato que se enfrentaba a él para el cargo de secretario xeral. Ahí, se dice, que el secretario local se dejó influenciar por los consejos de la “sempiterna”, y ..David Pita lo pagó, Valentín le negó el pan y la sal y a dedo, como solía hacer “el de Betanzos” designó como candidato a una persona a la que pocos conocen en Narón, a un miembro de la ejecutiva socialista….de Ferrol. Veremos lo que dicen las encuestas y lo que al final votan los ciudadanos.

Los peperos…tratando de abrirse camino, y poco más. Despreciando a gente de valía, apoyando a quienes restan votos…pero sin dar marcha atrás. Haciendo campaña de aldea, respetando por mi parte a las aldeas, pero en el sentido de buscar el voto en bodas, cafés, bautizos y entierros. Y si a la segunda, como se dice, va la vencida,..apaga y vámonos (para casa).

Mientras Tega y BNG se frotan las manos.

Y continuaré con más flass,a la espera de noticias. Como decían “Tip y Coll” con su humor del absurdo…..mañana hablaremos del gobierno.