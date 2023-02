El Concello de Ferrol cerrará este martes el tráfico en el último tramo de San Francisco

El Concello de Ferrol va a iniciar mañana las obras de humanización y renovación de la calle San Francisco, en el barrio de Ferrol Vello, tras finalizar en las últimas fechas los trabajos previos, entre los que se encuentra el inicio de la numeración de las piedras de las aceras, para su posterior colocación. Se trata de una obra a la que se destinan 683.500 euros en una actuación cofinanciable en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) “RÍA DE FERROL, CIDADE 2020”. El Concello de Ferrol aportará el 20 % restante.

El portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo, Julián Reina, anunció esta mañana que los trabajos comenzarán por el tramo más cercano a la plaza Vella, por lo que a partir de mañana martes se cerrará el paso de vehículo en este punto. Para aliviar el tráfico, se cambiará el sentido de San Antonio, desde Espartero, en sentido bajada, y los vehículos podrán incorporarse a San Francisco al final de San Antonio.

De manera paralela, también esta semana, comenzará el pintado en calzada de la nueva distribución del espacio destinado al estacionamiento en la calle Breogán, que quedará en sentido único desde Espartero hasta Alonso López en dirección carretera Alta do Porto y mantendrá el doble sentido desde Alonso López hasta carretera Alta do Porto. En el tramo entre Espartero y Alonso López se podrá aparcar en espiga en la margen del parque Reina Sofía, mientras que entre Alonso López y la carretera Alta do Porto se hará en línea en la margen de los bloques de viviendas.

La obra de humanización en San Francisco convertirá la calle en plataforma única, de un único nivel, eliminando así las barreras urbanísticas para personas con movilidad reducida. Los trabajos también implicarán la renovación de las instalaciones tanto de saneamiento como de abastecimiento de agua, se instalará un nuevo alumbrado público con tecnología LED y nuevo mobiliario urbano, lo que contribuirá a dar un aspecto nuevo al barrio. Con la ejecución de las obras a calle quedará “completamente reurbanizada”, apuntó Reina, y los servicios urbanos renovados, “respondiendo así a las necesidades actuales de Ferrol Vello”.

Avances para la demolición de la nave provisional del mercado de A Magdalena

El portavoz del gobierno local también anunció esta mañana que la Xunta de Goberno Local celebrada esta mañana aprobó el expediente de contratación del servicio de dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de intervención y rehabilitación en las cubiertas pétreas y en el sistema de evacuación de aguas pluviales en el castillo de San Felipe. Es una intervención sufragada en un 50 % por el Ministerio de Transportes dentro del programa del 1,5 % cultural. La intervención tiene un presupuesto total de cerca de medio millón de euros, de los que el Estado asume una cantidad superior a los 270.000 euros. En la actualidad está en proceso de licitación.

Es una obra “muy importante”, dijo, por dos motivos: “es la primera vez que el Concello de Ferrol alcanzó la subvención del 1,5 % Cultural y va a posibilitar una mejor conservación de la zona central del castillo y de la ubicada más próxima al acceso principal”. Esta actuación es una muestra más, apuntó, “del esfuerzo que está haciendo este gobierno por rehabilitar y poner en valor uno de nuestros mejores bienes”. La actuación sobre las cubiertas pétreas y el sistema de evacuación de aguas pluviales incluye una limpieza en profundidad de estas áreas, la reparación de fisuras y la adhesión de piezas desprendidas, el relevo de alcantarillas, la colocación de gárgolas de zinc en el interior de las gárgolas pétreas, reparación de losetas de granito, retirada de tapiados de ladrillo, retirada de diversas rejas y la eliminación de recebos en las zonas interiores, entre otras actuaciones. En definitiva, se trata de una intervención “muy relevante para la conservación del castillo que se va a realizar con sumo cuidado”.

En la Xunta de Goberno Local de hoy también se aprobó el expediente de contratación de los servicios de dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras comprendidas en el proyecto básico y de ejecución de demolición de la nave provisional del mercado municipal de A Magdalena y mejora del espacio urbano, así como la regeneración urbana dentro del ámbito del Paseo del Túnel-Costa de Mella-Mercado de Ucha”. Se trata de una actuación cofinanciable en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014 2020. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) “RÍA DE FERROL, CIDADE 2020”. En la actualidad la adjudicación de las obras está en fase de licitación.

Esta intervención cuenta con un presupuesto base de más de de 750.00 euros. Además de la demolición de la nave provisional y de la cubierta que la une con los locales anexos a la Costa de Mella, en los cuáles se instalará una nueva cubierta en zinc, se pintará la fachada de color blanco y se mejorará el pavimento de todo el ámbito de la Pescadería de Ucha y el Mercado de A Magdalena. Se emplearán loseta de granito, y en la nueva zona de juegos infantiles se usará caucho de color tierra. Se construirán nuevas escaleras de unión entre los mercados y la calle de la Iglesia y se mejorarán las existentes en los puestos del mercado anexos al muro. También se colocarán barandas como protección del desnivel entre la zona de los comprados y la calle Irmandiños.

En la zona de la alameda, se recuperará el pavimento de jabre y se regenerará el espacio verde. La accesibilidad y comunicación entre esta zona y la de los mercados también se mejorará. La intervención contempla la regeneración urbana de todo el ámbito del comprado con suministro y colocación de mobiliario, bancos, papeleras, fuentes y luminarias.

El objetivo de esta iniciativa “es generar un importante espacio público de convivencia”, dinamizador del mercado y de toda la actividad comercial, en un apuesta necesaria para la revitalización y regeneración urbana del barrio de A Magdalena y su conexión con el barrio Ferrol Vello.