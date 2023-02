Presentación en Narón dos libros “Gomets” e “Gomets II” e proxección de “Alcarrás”

A programación cultural desta semana inclúe dous actos que terán lugar este mércores, día 8 de febreiro, en instalacións municipais. Ás 18.30 horas presentaranse na planta soto da Biblioteca municipal os libros “Gomets” e “Gomets II, la casa de encuentros”, da autora naronesa María Isabel Cagiao Blanco.

A concelleira de Bibliotecas, Mercedes Taibo, recordou que a encargada de presentar o acto será a tamén escritora naronesa María Isabel Ramos Breijo. A entrada é libre ata completar a capacidade da sala. As dúas obras están publicadas pola editorial Diversidad Literaria nos anos 2021 e 2022 e a autora avanzou que forman parte do que nun futuro será unha triloxía.

Así mesmo, o Pazo da Cultura acollerá unha nova proxección do ciclo de cine “Elas”, organizado polo Concello e o Cineclube Serie B en colaboración coa Federación de Cineclubes de Galicia e a Xunta de Galicia.

O citado mércores poderase ver, tal e como apuntou a edil de Cultura, Olga Ameneiro, a película “Alcarrás”, de Carla Simón. A que é a segunda película desta directora conta con once nominacións ós Premios Goya, cuxa gala se celebrará o vindeiro día 11 no Palacio Fibes de Sevilla, na que será a trixésimo sétima edición da festa do cine español.

A familia Solé, cultivadora de grandes extensións de melocotóns é a protagonista desta película. O ciclo de cine “Elas”, con entrada de balde e o inicio das proxeccións ás 20.00 horas, continuará o 15 de febreiro coa proxección de “Libertad”, de Clara Roquet e rematará o día 22 deste mes con “Las niñas”, de Pilar Palomero