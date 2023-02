Personal de CCOO en huelga desde hace 17 días lleva recaudados 8.500 euros de fondo de resistencia,

Personal laboral de CC.OO. en huelga indefinida llevan recaudados más de 8.500 euros de fondo de resistencia en los tres días desde que se creó una petición abierta de donaciones a través de una página web.

Según informan en un comunicado representantes de personal en huelga, entre los donantes están dirigentes históricos como el ex secretario general de CC.OO. en Galicia Suso Díaz, padre de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Este jueves, la huelga cumple 17 días.

Otros nombres históricos que han realizado aportaciones al fondo de resistencia son: Julio Abelleira Souto, ex secretario general de CC.OO. de Ferrol; Jaime López Golpe, ex miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de CC.OO. de Galicia; Emilio Pantín, reconocido miembro del comité de Navantia; Lola González Lorenzo, ex secretaria general de CC.OO.-Sanidade Galicia.

También cargos sindicales en activo, tales como Diego Doldán, miembro de la Comisión Ejecutiva de CC.OO.-Industria Galicia; Francisco Cuba Couzo, mimembro de la Comisión Ejecutiva de Pensionistas CC.OO. Galicia; o Patricia Mariño, dirigente de CC.OO.-Servicios en Galicia, según detallan representantes del personal en huelga.

Los empleados de CC.OO. en Galicia –una plantilla integrada por 51 trabajadores– han convocado huelga indefinida desde el 23 de enero por la negociación del convenio y en demanda de mejoras salariales.