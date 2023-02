O Concello de Narón e a AVV Altea de Xuvia organizan unha festa de Entroido

A concelleira de Fiestas, Natalia Hermida, e a secretaria da Asociación de Veciños Altea, de Xuvia, Fina Sabín, han presentado este viernes, día 10 de febrero os actos de Entroido que se celebrarán na citada parroquia o domingo 19 deste mes.

A programación dará comezo ás 12.30 horas na pista polideportiva de Xuvia, onde os asistentes poderán desfrutar dunha sesión vermú, a actuación do grupo Tip´YCools e inchables que se instalarán para a ocasión no patio do CEIP Ponte de Xuvia.

Haberá monitores para os inchables dende as 12.30 ata as 14.30 horas, tal e como se indicou dende a organización. Ó mediodía, a partir das 14.30 horas dará comezo o xantar popular organizado pola entidade veciñal Altea.

Sopa, cocido, postre de entroido, pan, bebida e café forman o menú que se servirá na xornada, para a que se poderán adquirir os tickets na cafetería do local da AVV Altea a prezos populares a partir deste sábado, día 11 de febreiro, de luns a sábado en horario de mañá e tarde e os domingos pola mañá.

A festa continuará pola tarde, de 16.00 a 20.00 horas, cos inchables para os nenos e ás 17.30 comezará a actuación infantil de A Gramola Gominola. A celebración rematará cun baile infantil, que dará comezo ás 18.30 horas e no que todos os asistentes poderán desfrutar desta festa do Entroido, aberta á asistencia da cidadanía en xeral.

As persoas que desexen máis información poden contactar coa entidade veciñal a través dos números de teléfono 981 393 561 ou 685 244 527 ou do correo electrónico: av.altea2003@gmail.com