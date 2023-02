Escolares do CEIP Virxe do Mar visitan o Concello de Narón e a oficina da Policía Local

Unha vintena de alumnos de sexto curso de Primaria do CEIP Virxe do Mar visitaron este venres, día 10 de febreiro o Concello de Narón

Os escolares, acompañados por persoal docente, chegaron ó Consistorio sobre as 9.40 horas, para a continuación visitar as instalacións do arquivo municipal, ubicado na planta do soto. Ás 10.00 horas, tal e como figura na programación, visualizaron un vídeo no salón de plenos e realizaron unha serie de actividades, respostando a preguntas vencelladas á visita realizada.

Unha vez no salón de plenos, onde ocuparon os espazos dos edís da corporación local, reuníronse coa alcaldesa, Marián Ferreiro, á que lle realizaron varias preguntas sobre o funcionamento, servizos e instalacións municipais.

Os escolares intercambiaron varias impresións sobre a cidade coa rexedora local, interesándose Ferreiro por saber a súa visión dos servizos e equipamentos actuais e tamén sobre outros que lles interesen de cara ao futuro. Ó finalizar, recibiron uns agasallos institucionais e realizaron unha fotografía de grupo coa alcaldesa para inmortalizar a visita.

Antes de regresar de novo ás aulas os escolares visitaron a oficina da Policía Local e informáronse tamén sobre o funcionamento deste Corpo.