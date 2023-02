Ecos del Racing-«El Racing está en el camino», entrevista con Pablo J. Rodríguez Méndez

Mateo Pintado Golpe

Pablo Jesús Rodríguez Méndez (Viveiro,1975) es un referente dentro de los apartados técnicos de los clubes de primer nivel. Su pasado en Valencia, de la mano de grandes entrenadores como Marcelino García Toral, Nuno Espírito o Ernesto Valverde, hicieron que un excompañero de vestuario en el Racing de Ferrol, le llamase para acompañarle en su aventura en el submarino amarillo. De la mano de Unai Emery, el invitado de Ecos del Racing logró tocar el cielo ganando por primera vez en la historia del Villarreal la Europa League y llegando a estar clasificados para una final de Champions.

Aunque desafortunadamente el Liverpool logró finalmente arrebatarles el sueño de jugar dicho partido con una épica remontada en el Estadio de la Cerámica.

Pablo es una de las personas más queridas entre los aficionados racinguistas. Fue un jugador clave en dos ascensos a la categoría de plata, que permanecerán para siempre en la memoria de todos. Su amor, tanto por su ciudad como por los colores departamentales, y su éxito tras su retiro como futbolista, hacen que la entrevista con él para mi, vaya a ser inolvidable.

Sin más dilación, comienza la primera de las muchas entrevistas, que se harán fruto de la colaboración entre Ecos del Racing y Galicia Ártabra Digital.

En el siguiente enlace tendrán acceso al audio para poder escuchar la entrevista en formato Podcast:

https://drive.google.com/file/d/1IOFCkgsOkWtDgkujxjzYR22FaEMBm6oY/view?usp=share_link

MPG.- En primer lugar, ¿Qué tal le va por Villarreal?

PRM.-“Pues muy bien, esta ya es mi tercera temporada aquí y estoy contento, el día a día es muy agradable en el club en el que estoy, se trabaja muy bien y con excelentes condiciones de trabajo, tranquilidad y disfrutando mucho, más allá de ganar o perder”.

MPG.- ¿Cuál cree que son algunas de las claves para que el Villarreal tenga una de las mejores canteras de Europa?

PRM.-“Probablemente la creencia en los procesos tanto de formación como de captación, al final los jugadores tienen que estar bien entrenados, pero es necesario que sean buenos jugadores, y aquí se mezclan las dos cosas. Además hay unos procesos que se van cumpliendo para ir subiendo al primer equipo a los jugadores de la base y de ahí que este sea un club que ha crecido con una mezcla de jugadores de la casa con futbolistas externos de alto nivel. La verdad que uno estando dentro se da cuenta de que el trabajo bien organizado y bien hecho, respetando los procesos que en el fútbol son tan difíciles de respetar por la urgencia, pues gracias a la buena gestión de los propietarios que están en el día a día y son apasionados del fútbol base”.

La base de un club es pieza fundamental

MPG.- Usted que ahora mismo está en un club que posee una de las mejores canteras del mundo, ¿cree que a día de hoy el Racing debe prestar mayor atención a la cantera y equipos de base en vez de estar exclusivamente centrado en llegar a LFP?

PRM.-“Bueno yo creo que en todo club una pieza fundamental es la base, a partir de ahí no se puede meter a un jugador por el simple hecho de ser de la base, pero creo que hay que creer en los procesos y después quitarse ese cierto miedo que a veces ahí de poner a jugadores. Muchas veces hablamos en categorías más bajas “Es que este chico es todavía muy joven, año 2004” pero en países como Francia, Italia o incluso España, hay jugadores que debutan en primera división a esa edad. Entonces no entiendo cómo en Primera Federación o Liga Smartbank hay miedo a poner a esos jugadores. Lo importante es que el jugador tenga condiciones y a partir de ahí, yo pienso que hay que darle lugar”.

MPG– ¿Considera que el Racing debería tener un filial a día de hoy?

PRM.-“Hombre yo creo que es importante, el paso previo a toda la pirámide desde el fútbol alevín es un equipo filial. No se las dificultades que hay para tenerlo, pero igual el hecho de tener un juvenil fuerte sería algo interesante. Pero más allá de las categorías y de dónde queden clasificados, lo más importante es la formación, al final un chico que juega en Liga Nacional pues también puede debutar sin ser un División de Honor en categoría juvenil. No veo comoalgo clave el hecho de que la categoría sea muy alta. Evidentemente todo va relacionado, cuanto mejor sean los jugadores más categorías van a subir”.

MPG.- Bueno, en Ferrol compartió vestuario con Unai Emery, quien 15 años después le ofrece acompañarle como miembro de su staff técnico a Villarreal ¿Cómo fue esa conversación?

PRM.-“ Como sabe todo el mundo yo fui compañero de Unai en Ferrol, allá por el año 2000, y siempre tuvimos una gran relación más allá de lo profesional. Él entrenó, luego yo empecé mi etapa como técnico en diferentes clubes mientras él seguía entrenando, nuestra amistad la seguíamos manteniendo igual. Y hubo un momento en el que yo me desvinculo del Valencia y él llega al Villarreal, y me planteó acompañarlo y sinceramente muy contento de trabajar con él porque además ser un entrenador de prestigio, pues tener su amistad , cuando esas dos cosas se unen es una maravilla”.

MPG.- ¿Le ofreció Unai acompañarle a Birmingham?

PPG.-«Unai tiene su carrera y yo formaba parte de su cuerpo técnico, pero ahí hubo un movimiento y yo tengo contrato con el Villarreal, y en principio yo estoy aquí muy contento y sigo manteniendo el contacto con él, igual que antes de haber trabajado juntos, pero yo, repito estoy vinculado al Villarreal y estoy muy contento».

Un Racing preparado

MPG.- Usted que conoce mucho el fútbol profesional, ¿Ve al Racing preparado para dar el salto?

PRM.-“Por supuesto, porque ya estuvo, porque están haciendo méritos para ello, porque el club está muy bien organizado, con muchas ganas de hacer un buen proyecto y dar el salto de categoría. Lo primero que hay que hacer y está haciendo el Racing es estabilizarse, tenerun funcionamiento correcto, ordenado, etc. Evidentemente la dificultad para subir es enorme, pero por el camino que va, tarde o temprano yo creo que va a alcanzar la categoría que le corresponde, que merece y en la que todos deseamos que esté”

MPG.- Ha estado varios años en diferentes clubes, en Viveiro por ejemplo casi 4, en Lugo 5, en Ferrol otros 5… ¿Cuál cree que fue el equipo que más le hizo crecer profesionalmente?

PRM.-“Evidentemente mi carrera está marcada por mi etapa en el Racing, evidentemente uno nunca olvida de dónde salió, dónde lo formaron y dió sus primeros pasos a nivel futbolístico.

Pero a nivel profesional sin duda el Racing de Ferrol, no se si pude haber llegado a más o a menos, lo que si se es, que me entregué en cuerpo y alma, no tuve lesiones y si llegué a dónde llegué fue por lo que hice yo, no me daba para más. Pero en todos los clubes que estuve disfruté mucho de mi profesión, ahora también lo sigo haciendo en el apartado técnico, pero evidentemente el Racing es una etapa que marcó mi carrera a todos los niveles”

MPG.- ¿Y hubo algún entrenador en concreto que fuera clave para usted darse cuenta de que le gustaría continuar una vez retirado en ese apartado técnico?

PRM.-“Yo tuve la suerte de contar con muy buenos técnicos, y a mi siempre me gustó todo lo referente a la táctica, el estudio del juego, etc. Y mientras era jugador lo que aprendía con todos los entrenadores que tenía me ayudó muchísimo a la hora de sacarme los cursos para ser técnico. Después también he tenido la suerte de trabajar en el apartado técnico con entrenadores de máximo nivel, como Unai, Marcelino, Nuno, Ernesto Valverde…”

“Creo que esa es una de las mejores enseñanzas que uno puede tener, estar al lado de los mejores, de los que tienen esas capacidades, con ser un poco observador te sirve para aprender un montón de cosas”

MPG.- ¿Qué sintió la primera vez que saltó al verde con el brazalete de capitán departamental?

PRM.-“Bueno debió ser en mi segundo o tercer año cuando me puse el brazalete por primera vez, el arraigo que yo adquirí en Ferrol, marcado por ese ascenso del año 2000, y a partir de ahí te sientes valorados, respetados por el hecho de que te otorguen el brazalete sin ser el que más tiempo llevaba en el club y no ser el más veterano, pero es fruto de la confianza de los compañeros y de todos los estamentos del club que en ese momento dirigçia nuestro querido Isidro”

El momento más importante de mi carrera

MPG.- ¿Cuál de los 2 ascensos con el Racing fue más especial para usted?

PRM.-“A ver, ascender a segunda evidentemente es un éxito sea cual sea el momento, está claro que el primero es algo especial, primero por la cantidad de años que llevaba el Racing sin subir, segundo por cómo transcurrió la temporada, que fue extraordinaria, y los playoffs que empezamos muy bien y sufrimos mucho al final; y las circunstancias que se dieron en el último partido, nuestro estadio lleno, una ciudad volcada y creo que ese fue el momento más importante de mi carrera”.

MPG.- ¿Cree que esta situación actual del Racing en cuanto a la propiedad y lo social es mejor o peor que la de los 2 ascensos que vivió?

PRM.-“No estoy en el día a día, si que sé porque estoy pendiente de todo lo que rodea al Racing y tengo muchas amistades en Ferrol que me cuentan cómo va transcurriendo todo. Yo lo que observo desde la distancia es que hay una gran comunión entre el club y la afición, en el playoff pasado viajó un montón de gente a Vigo para ver al equipo, por ejemplo. Hoy en día en todos los estadios donde juega el Racing hay aficionados racinguistas”

“Nuestra época también fue una muy buena, los últimos partidos del primer año A Malata tenía unas entradas extraordinarias”. “Yo pienso que el Racing está en el camino, pasaron una época regular con esos descensos a tercera, pero yo creo que está otra vez emergiendo el racinguismo, ayudando al equipo y entiendo que ahora mismo esa comunión es buena y se tiene que trabajar para mantenerla”.

MPG.- Si no me equivoco en esos primeros años suyos en el Racing pasó de tener a Luis Cesar como compañero, a que fuera su entrenador ¿Cómo vivió ese cambio?

PRM.-“Por aquella época era algo menos habitual, seguramente Isidro en ese aspecto fue pionero, de poner a un jugador de entrenador inmediatamente después de retirarse. Para los compañeros los primeros días fue un poco diferente, pero luego uno ya es maduro para saber sus competencias y su lugar, tuve una relación extraordinaria tanto de compañerocomo de entrenador con Luis, aún a día de hoy de vez en cuando hablo con él. Lo que debe

hacer una en esa situación es saber su lugar y creo que yo eso siempre lo supe cual era mi sitio y respeté las competencias, la autoridad y las decisiones del entrenador; y creo que esa fue una de las cosas por las que estuve tanto tiempo en el Racing”.

MPG.- Después de tantos años jugando exclusivamente en Galicia, en equipos como el Lugo, Racing, Deportivo, Viveiro… ¿Cómo sucedió esa salida del Racing al Girona?

PRM.-“Bueno, en mi etapa en Ferrol entendí que tenía ganas de coger la maleta, experimentar en otro sitio, ver sitios nuevos y estar en un ambiente diferente … Surgió la oportunidad del Girona y después estuve en Leganés, Baleares, y creo que fue muy enriquecedor para mí, en todos los aspectos. Yo tenía una gran comodidad en Ferrol, lo tenía todo, pero a veces las motivaciones de uno son abrirse otros caminos, vivir experiencias nuevas y creo que fue lo mejor que pude hacer porque gracias a eso tuve una carrera con experiencias inolvidables que a día de hoy sigo manteniendo mientras disfruto de este trabajo en un equipo de alto nivel. Creo que cuando uno ama su trabajo y tiene pasión por su profesión la distancia no es un obstáculo”.

MPG.-Si ahora viniesen los reyes magos, y le pudiera pedir un jugador actual del Racing bien sea de la cantera o del primer equipo ¿Cuál de todos sería?

PRM.-«Bueno en mi caso por cercanía, porque lo conocí y debutó cuando estaba yo, Alex Lopez».

MPG.- ¿Se ve en el futuro como primer entrenador?

PRM.-“Yo vivo muy el día a día en todos los niveles y no se que me deparará la vida, yo me formé para trabajar en el apartado técnico de un equipo de fútbol, ya sea en la dirección deportiva, en la captación o de ayudante de un staff. Ahora mismo no me lo planteo porque disfruto mucho de mi trabajo y muchas veces no es lo que quiere cada uno sino lo que le deparará la vida, no lo descarto pero a corto plazo no es algo en lo que yo me vea”