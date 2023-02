Flass del domingo, 12 de febrero

José A. Álvarez

El convenio con Defensa

Parece, o parecía, que todo iba bien, que al fin se llevaba a pleno el tema del convenio con Defensa, tras casi cuatro años de promesas por parte del actual alcalde, Ángel Mato, aun contando con el clásico “nom” de los nacionalistas al que se suma, lo dijeron desde siempre, el también voto negativo de Ferrol en Común.

Y digo parecía porque el tema que ya se daba por finiquitado, según palabras del alcalde hace unos d señalando que el texto del acuerdo era idéntico al del Partido Popular del año 2015, aunque… por lo que dio a entender el portavoz popular..” no conocía el texto final·”, y es cierto que un punto o una coma de más o de menos a veces suele variar lo anteriormente aprobado.

¿Se aclararán alcalde y portavoz popular?, ¿celebrarán un encuentro oficial a pesar de que Rey Varela en más de una ocasión se quejó del poco contacto entre el alcalde y el líder de la oposición?.¿Tendrá tiempo el primer edil para un tiempo de intercambio?. Esperemos que no se dejen pasar los días y al final “na de na”.

Los socialistas de Fene “se mueven”

Un amiguete, socialista de cuota, me comenta que ha recibido una convocatoria para la celebración de una asamblea extraordinaria, en la mañana del próximo domingo, día 19, con el fin de elegir la candidatura que se presentará a las ya próximas elecciones municipales.

Me comenta que circula el nombre de un destacado socialista que presentará candidatura y eso es bueno, pero……rumores varios, incluso, de que alguna de las “tres marías” después de todo el desaguisado que armaron sería capaz de presentarse como candidata.¡Éramos pocos y …! así que a esperar siete días y a ver si los socialistas feneses no se andan con remilgos, no tienen miedo a que les pinchen las ruedas de sus coches o les embadurnen la fachada de sus familias, y voten en conciencia y no por amiguismos o…lo que sea.

Denuncia de un vecino

Me lo comentaba un vecino y no me lo creía, parecía parte de una novela negra, pero..llena de realidad.

Un ciudadano tuvo un serio percance, hace ya unos tres años, en la calle del Sol. Poca luz…..y un traspiés contra la base de unos soportes de un contenedor lo que provocó su caída con importantes daños en la cara.

Unos soportes que debieran haber sido retirados cuando si se hizo con el contenedor pero..allí quedaron y hasta que sucedió lo que sucedió.

Asistencia médica y seguidamente denuncia acompañada con fotografías. Informe médico, testigos..Y hasta aquí, porque tras “marear la perdiz” el seguro del concello dice que no es de su responsabilidad sino de la empresa Urbaser, encargada de la limpieza, y..así, unos por otros dando largas al vecino, mientras pasa el tiempo y el responsable final trata de lavarse las manos y “hacerse el sueco”. Esto da idea de lo abandonados , en muchos momentos, en los que se encuentran los ciudadanos.