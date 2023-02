Antonio Yáñez comenta co alumnado do CPI Atios de Valdoviño o seu libro “A complicada vida de Bieito Viqueira”

Nenos de 5º A e B de Primaria do CPI Atios, xunto á súa profesora Carme Barro, participaron este luns, día 13 de febreiro, na biblioteca de Valdoviño nunha segunda sesión do Foro Galego Literario Escolar, no que tiveron a oportunidade de comentar co escritor Antonio Yáñez Casal a súa obra, «A complicada vida de Bieito Viqueira».

Xunto a eles, estivo tamén o profesor, investigador e escritor Antón Cortizas, encargado de guiar este programa que promove o Concello de Valdoviño.

Foi unha charla co autor con interrupcións, tal e como pedira Antonio Yáñez ó comezar a actividade, e os estudantes non dubidaron e plantear as súas preguntas no transcurso do coloquio. O escritor falou da obra, das esceas, personaxes, valores e intencións que guiaron a súa escrita. Unha escritura sen guión, que nace dunha idea básica e continúa sendo unha aventura, na que os personaxes levan a historia dun lado para outro.

O programa continuará este xoves, coa presentación dunha publicación para o alumnado de 6º curso de Primaria. Unha primeira xornada que terá continuidade co coloquio co autor, como fixo o alumnado de 5º, unha vez completen a lectura da obra.