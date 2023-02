«Sonando local», unha innovadora plataforma audiovisual coa presenza dos medios

As Emisoras Municipais Galegas formarán parte da primeira plataforma OTT de Europa con contidos producidos dende o local sobre sostenibilidade, xustiza social e revitalización do medio rural. Máis de 150 medios locais públicos e comunitarios lanzarn o Día Mundial da Radio a plataforma Sonando Local.

Emuga-Radiofusión é unha das catro redes de medios de proximidade do Estado incluída no marco do proxecto ONDA ODS que inaugurou este 13 de febreiro a primeira plataforma OTT de contidos audiovisuais producidos dende o local en Europa.

Para celebrar este Día Internacional da Radio e logo dun ano de traballo conxunto na implantación da campaña Onda ODS, a Asociación de Emisoras Municipais Galegas, a Asociación de Emisoras Municipais e Comunitarias de Andalucía de Radio e Televisión, a Rede Estatal de Medios Comunitarios e RTV Cardedeu (La Xarxa), lanzaron esta innovadora ferramenta adaptada ao consumo actual dos contidos audiovisuais.

O galego é un dos catro idiomas nos que Sonando Local ofrece os seus contidos producidos dende os medios de proximidade e destinados a sensibilizar á poboación sobre os retos globais aos que nos temos que enfrontar a longo das vindeiras décadas. Medioambiente, igualdade de xénero, revitalización de medio rural, traballo digno ou a loita contras as desigualdades son algunhas das temáticas que se amosarán nesta plataforma. Os usuarios poderán visualizar ou escoitar de balde materiais moi familiares a través dos que se favorecerá a consecución dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible marcados na Axenda 2030.

ONDA ODS é un proxecto coordinado por EMA-RTV no que participan máis de 150 radios e televisións locais financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030.