Fundación Endesa y Cáritas Ferrol forman y logran la insección de personas en riesgo de exclusión social

Diez personas en riesgo de exclusión social de Ferrol se han formado en un curso impartido por la Fundación Endesa y Cáritas. Seis de los alumnos participantes han logrado encontrar trabajo, y cuatro han accedido a un empleo dentro de la propia empresa en la que se han formado

La clausura de este curso de formación ha tenido lugar este jueves en la sede ferrolana de Cáritas, y ha estado presidida por el obispo de Mondoñedo- Ferrol, Fernando García Cadiñanos, a quien le ha acompañado el director general de la Fundación Endesa, Javier Blanco, y la concejala de Benestar Social de Ferrol, Eva Martínez Montero.

La Fundación Endesa y Cáritas de Mondoñedo-Ferrol suman ya once años formando para impulsar la inserción laboral de personas en exclusión social. Anteriormente esta formación estaba centrada exclusivamente en el ámbito de las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Pero en la última edición del curso clausurado este jueves 16 de febrero, los contenidos formativos se ampliaron a la logística y al montaje de neumáticos. En esta nueva modalidad participaron un total de diez alumnos.

La formación ha constado de 20 horas de clases teóricas y otras 380 de prácticas en empresas del sector como Electricidad Trasancos, Itn Electricidad, Auman, Ads Tech Galicia, Apc Galicia, Rilo y Neumáticos Fervigo. El aprendizaje en el puesto de trabajo se ha desarrollado con una metodología experiencial, porque se trata de una formación activa, contextualizada en un entorno real y basada en la acción y en la solución de problemas.

De los cinco alumnos del curso en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, tres ya tienen trabajo; de los tres que se han formado en logística, uno está empleado, y de los dos de montaje de neumáticos, uno ha sido contratado por la empresa en la que realizó las prácticas y el segundo en una actividad distinta.

Pero los objetivos del curso van más allá de los conocimientos técnicos, ya que su principal finalidad es promover la integración social y laboral de sus participantes. Además, Cáritas Diocesana realiza un acompañamiento personalizado y apoyo a cada alumno para ayudarles a que se acerquen a sus objetivos laborales y logren su plena integración sociolaboral. Javier Blanco ha enmarcado la colaboración con Cáritas de Mondoñedo-Ferrol en un programa que ya tiene más de una década de vigencia, tanto a nivel local como nacional.

“El apoyo a personas en riesgo de exclusión social formándolos para mejorar su empleabilidad es uno de los pilares básicos de acción de la Fundación Endesa. Además, nos resulta especialmente gratificante desarrollar nuestros programas en Ferrol, con cuya comarca nuestra entidad fundadora tiene una vinculación histórica”.

García Cadiñanos se ha dirigido a los alumnos para felicitarlos por el esfuerzo. Ha señalado además que cursos como este ponen de manifiesto la tarea central de Cáritas: situar a las personas en el centro de las intervenciones y ayudar al crecimiento de sus capacidades para “sacar adelante su propia vida”.

Por último, ha agradecido a la Fundación Endesa su colaboración, resaltando la importancia de la implicación de las empresas en la consecución de un trabajo digno para todas las personas.

El vicepresidente de Cáritas Española, Enrique Carrero, ha destacado que “gracias a la solidaridad y compromiso de la Fundación Endesa, desde Cáritas podemos seguir acompañando a las personas en la mejora de sus competencias para situarse en igualdad de condiciones en el mercado laboral”.

Testimonios de alumnos

“Mi nombre es Luis, tengo 46 años, soy emigrante retornado y estoy buscando una oportunidad laboral aquí en España. He acudido a Cáritas, donde se me ha brindado la posibilidad de hacer un curso de mozo de almacén durante tres meses. Personalmente, este curso me brindó la posibilidad de adquirir amplios conocimientos, habilidades y destrezas en este sector con alta demanda en la actualidad. He aprendido mejores formas de trabajar y el uso de nuevas tecnologías, y también sobre normas de seguridad. En general, me ayudó a mejorar mis capacidades y mi motivación para la búsqueda de un empleo; así como ampliar mi círculo social, conocer a nuevas personas y favorecer mi integración social y la de mi familia”.

“Mi nombre es Adriandy. Estoy muy contento con la formación y la oportunidad que me han dado Cáritas y la Fundación Endesa. Me encanta mi trabajo, he aprendido mucho de mis compañeros y espero seguir trabajando durante mucho tiempo más. Para mí ha sido muy positiva la experiencia de aprender y ganar experiencia directamente en el puesto de trabajo, porque te vas formando directamente como un trabajador en lo que quieres desempeñar. Yo lo recomiendo, porque aprendí muchísimo en los meses que estuve haciendo las prácticas y, gracias a ellas, he tenido la oportunidad de poder estar trabajando en el mismo taller donde las hice”