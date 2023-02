A alcaldesa de Narón reuniuse coa presidenta da asociación Alvixe

A alcaldesa da cidade, Marián Ferreiro, presidiu unha reunión programada coa Asociación para a Loita contra a Violencia de Xénero (Alvixe), á fronte da que está Beatriz Sestayo.

Na xuntaza participaron tamén a edil de Igualdade de Narón, Mar Gómez; a responsable do Servizo Sociocomunitario Municipal, Mercedes Taibo, e Ana Galego, Isabel Crespo e María Egea, integrantes da directiva de Alvixe.

No transcurso da xuntanza as representantes do goberno local e de Alvixe tiveron a oportunidade de intercambiar impresións sobre o traballo que se realiza tanto dende o Concello como dende a asociación para loitar contra a violencia de xénero. Así mesmo, abordouse a posibilidade de establecer novas vías de colaboración coas que continuar aunando esforzos e traballando para tratar de erradicar esta lacra social.

Ferreiro recordou parte do labor que dende o Consistorio se está realizando para loitar contra a violencia de xénero, traballando con diferentes colectivos como os centros de ensino con programas específicos e tamén con outras iniciativas como a posta en marcha do Punto Violeta de Narón, no que se ofrece información e asesoramento ás persoas que se acheguen ó mesmo, ó ter unha ubicación itinerante